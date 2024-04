Cristina Kirchner fulminó el plan económico de Javier Milei y lanzó un fuerte mensaje a la interna del PJ | LosPrimerosTv

La expresidenta participó y dio su discurso en la inauguración del microestadio "Presidente Néstor Kirchner" de la localidad de Quilmes

sábado 27 de abril de 2024

La exmandataria habló en público por primera vez desde que comenzó el gobierno de Javier Milei y participó de la inauguración del microestadio "Presidente Néstor Kirchner" de la localidad de Quilmes oeste. "Más que anarcocapitalismo suena a anarcocolonialismo", dijo y apuntó contra el ajuste del Gobierno.

También destacó la importancia de la marcha federal universitaria y convocó a “trabajar para cambiar la vida de la gente”. “Tenemos una inmensa responsabilidad como oposición reivindicando lo que hicimos, admitiendo lo que faltó y mirando para adelante”, dijo.

La ex mandataria además, consideró que un Gobierno se legitima con la gestión. "Te puede votar el 60% de los votos, pero si después cuando sos gobierno la gente se caga de hambre, pierde el trabajo, aumenta la desocupación, no puede llegar a fin de mes, de qué sirve", lanzó.

En ese sentido, cargó contra uno de sus bastiones de gestión: "Creer que en la República Argentina el problema es el déficit fiscal es no entender a la Argentina, la economía y el mundo". En ese sentido, consideró que "el superávit no tiene sustento" y recalcó que “este gobierno, por más que el Presidente haga caritas y burlescas, no tiene plan de estabilización” ,

Más adelante en su discurso, cuestionó que la empresa Mercado Libre, la más grande del país y propiedad del hombre más rico del país, Marcos Galperin, mantenga beneficios impositivos cuando ya es una de las compañías más grandes de América Latina.

También un apartado para empresario de la salud y ex titular de la Unión Argentina de Salud (UAS), la cámara que agrupa a las firmas de medicina prepaga, Claudio Belocopitt. "¿Cómo que te fundís? Si no dejas de comprar de todo y no te fundís nunca".

En lo que pareció una crítica a la gestión de Alberto Fernández dijo que "a nosotros en 2019 no nos votaron por los modales, nos votaron porque en 2015 vivían mejor". "No me jodan con los modales, al lado de este (por Milei) soy la Condesa de Chikoff", disparó. Asimismo, pidió a los dirigentes del PJ "dejar de discutir pelotudeces" y ocuparse de debatir "los problemas de la gente", además de evitar las peleas entre sí. "No podemos salir a la bartola o ir a los canales de TV a putear a un compañero", lanzó.