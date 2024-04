Un jubilado fue estafado por dos mujeres en Monteros: le hicieron comprar $500.000 en productos | LosPrimerosTv

Las jóvenes obligaron al hombre a realizar una gran compra en un local de venta de electrodomésticos.

domingo 28 de abril de 2024

Un hombre de 75 años, y que reside en la localidad de Santa Lucía, fue abordado por dos mujeres a la salida de un supermercado de centro de Monteros y mediante engaños lo llevaron a un local de venta de electrodoméstico donde realizó una compra de más de 500.000.

El hecho ocurrió durante la tarde del viernes, en la zona del microcentro monterizo. Tras la salida del supermercado, una mujer apodada "La Castora", junto a una cómplice que sería de Concepción, manipuló al hombre mayor de edad y lo llevó a un local de calle Colón al 300.

Ya en el comercio, el hombre realizó una compra de un Smarts TV TCL de 32 pulgadas, y un equipo de sistema de audio Philco, productos valuados en un poco más de medio millón de pesos.

La hija del jubilado, fue quien realizó la denuncia en la Comisaria de Monteros. Luego de los datos aportados, los efectivos salieron en búsqueda de las sospechosas y de los elementos. En un domicilio de calle 1° Junta de Santa Lucia, donde reside la acusada, encontraron el equipo de audio, mientras que en Concepción, encontraron el televisor Smarts.

La Unidad Fiscal interviniente del Centro Judicial Monteros, dispuso solamente que los productos sean devueltos a su propietario. Además. las acusadas no sufrieron medidas privativas contra la libertad.

Del operativo participaron el Of. Ppal. Néstor Montenegro, el Of. Ayte. Lucas Rodríguez, el Of. Sub Ayte. Facundo Barón, el Sargento 1° Roberto Herrero, y los Cabos 1° Lucas Herrera y Ángel Morales. Fueron supervisados por el Jefe de Zona III, Crio. Insp. Sergio Risso Patrón.Monterizos