Condenaron a dos hermanos por abusar de una joven en Yerba Buena | LosPrimerosTv

Hasta que la condena quede firme, los acusados estarán con prisión preventiva por 45 días con la modalidad de arresto domiciliario

martes 30 de abril de 2024

En agosto de 2022, M.R estaba en una fiesta de Yerba Buena e invitó a su compañero de facultad Álvaro Herrera a su casa. El joven se dirigió hasta ese lugar acompañado por su hermano Ignacio. Según la investigación realizada por el fiscal Mariano Fernández, la joven invitó a pasar a los acusados para que tomaran agua mientras ella subía a cambiarse, pero, al notar que no había otra persona en la vivienda, los acusados subieron sin permiso por las escaleras y mediante la fuerza abusaron de ella, provocándole además lesiones en varias partes del cuerpo y secuelas psicológicas que persisten hasta hoy.

“Lo único que puedo decir es que siento un enorme alivio porque quedó demostrado que la plata no compra la verdad. Siento que hubo justicia en una situación que me hizo mucho daño”, sostuvo la víctima después de haber escuchado que los jóvenes a los que había acusado de haberla abusado sexualmente fueron condenados a 10 años de prisión.

El auxiliar fiscal Pablo González mantuvo la acusación del Ministerio por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por graves daños a la salud mental y por haber sido cometido por dos personas, y solicitó la pena de 15 años. Amancio Petray, que representaba a la querella, adhirió al planteo. En tanto que la defensa pidió que fueran absueltos.

“Es un fallo ejemplificador. El juez fue muy claro al sostener que el no es no. Es una oportunidad para que los hombres tengan la valentía de que cuando una mujer le dice que no es no”, razonó Petray.

Finalmente, el juez Guillermo Di Lella terminó condenándolos a 10 años de prisión por el primero de los dos ilícitos, ya que consideró que en el debate no habían quedado probados los daños psicológicos que habría sufrido la víctima.

La víctima no pudo dejar de recordar toda la lucha que debió mantener para llegar a la condena. “Todo esto es porque me animé a seguir, sin importar las habladurías de la gente”, explicó. “Si bien son casos distintos, no puedo dejar de recordar a la joven que denunció a los futbolistas de Vélez. Lo único que puedo decirle es que siga adelante, que no baje los brazos porque es la única manera. A ella y a cualquier otra chica que pase por lo mismo, saben que estoy para ayudarlas y acompañarlas”, finalizó.

El juez Di Lella les dictó a los hermanos Herrera la prisión preventiva por 45 días con la modalidad de arresto domiciliario, tiempo en el que se sabrá si la defensa logró impugnar el fallo. Los acusados siempre siguieron el proceso en libertad.