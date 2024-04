Jaldo celebró la aprobación de la Ley Bases en Diputados | LosPrimerosTv

El mandatario valoró el aporte del bloque Independencia

martes 30 de abril de 2024

Osvaldo Jaldo

Tras la media sanción al proyecto en general de la Ley Bases en la Cámara de Dipututados, y su tratamiento en participar, el gobernador, Osvaldo Jaldo, destacó el acompañamiento del bloque Independencia conformado por diputados tucumanos.

"Yo sigo repitiendo lo que he venido diciendo. En ningún momento he cambiado el discurso ni mi posición política e institucional. Siempre he dicho que gobierne quien gobierne (a nivel nacional, provincial y municipal) se necesita que los poderes legislativos les den las herramientas para poder gobernar", dijo.

“Eso es lo que está haciendo hoy el Congreso en la Cámara de Diputados. Eso es lo que está acompañando el bloque Independencia integrado por tres diputados afines a la Casa de Gobierno. Acompañar a dar los instrumentos legales para mejorar la vida de cada uno de los que viven en nuestra querida patria, en esta República Argentina”, afirmó.

¡Mirá el video de Los Primeros para más información!