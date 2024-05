Postergan el aumento de la nafta, la electricidad y el gas | LosPrimerosTv

El gobierno decidió este martes por la tarde aplazar las subas que debían aplicarse desde el primer minuto del 1 de mayo.

martes 30 de abril de 2024

El Ministerio de Economía postergó los incremenrtos de tarifas de gas y electricidad, y la suba del impuesto a lis combustibles que debían aplicarse desde el comienzo mismo del mes de mayo.

al cabo de una jornada marcada por las definiciones en el Palacio de Hacienda, fuentes fidedignas confirmaron la decisión de que en mayo no haya incrementos de luz y gas.

A partir de este miércoles debía comenzas a regir la fórmula de actualización mensual de las tarifas de gas y electricidad que el Gobierno programó para que los incrementos concedidos no queden desfasados en relación la inflación.

Aún así, los entes reguladores de los dos servicios, Enargas y ENRE, en cada casi, omitieron la publicación de los nuevos esquemas tarifarios, avisados de que se venía una definición de último minuto desde Economía.

“Por ahora no se aumenta, pero se está analizando. No es que se postergan. No está definido que se aumente, está en análisis”, dijeron desde la Secretaría de Energía por la tarde, mientras la Cámara Diputados definía la media sanción al proyecto de ley de Bases y al programa fiscal.

Luis Caputo titular de la cartera económica, y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, repasaron el impacto que provocaría el nuevo aumento de tarifas sobre la inflación y las cuentas fiscales del Estado por el desembolso para subsidios.

Marcha atrás y dudas hacia adelante

Al final, nada de lo originalmente anunciado ocurrirá y todo continuará como estaba, situación que algunos analistas avizoran como peor, dado que la inflación y la devaluación mensual se mantienen al ritmo del 7% y 2% y cada vez más los usuarios residenciales de ingresos bajos y medios precisan un alivio en el valor de las tarifas.

La postergación de un mes no tendrá un impacto significativo en las expectativas del mercado sobre el objetivo de cumplimiento del superávit financiero.

El ministro Caputo se aseguró un margen de maniobra con el fuerte ajuste en el gasto regustrado en el primer trimestre y la media sanción de la ley Bses lo aproxima cada vez más al objetivo de engrosar la recaudación con el rediseño fiscal.

Pero la obsesión del Gobierno por bajar la inflación comienza a generar tensiones con la base misma del esquema económico aplicado, que se basa en eliminar el déficit de las cuentas del Estado.

La lectura que se hace de semejante decisión es que Javier Milei está disouesto a tensar todo lo que pueda el delicado equilibrio fiscal, con el fin de sostener todolo que pueda la aprobacion del electorado que le muestran las encuestas, que podría socavarse si un aumento como el que se avecinaba erosiona aún más los golpeados ingresos de los argentinos.

En la lógica cortoplacista del PE, acentuar la desaceleración del costo de la vida obrará como una anestesia al dolor provocado por la licuación de los ingresos, que podrían dejar de perder terreno frente a la suba de precios, o incluso revertir en algo la debacle causada por el ajuste, apostando a que la reforma fiscal le permitirá sostener la erogación que debía reducirse con la quita de subsidios y la actualización del impuesto que viene empujando el valor de los combustibles.

Dado que las tarifas de gas y electricidad debían entrar en un proceso de suba a un ritmo mensual según la fórmula de ajuste armada por los entes reguladores, la pregunta que subyace es si este aplazamiento será sólo por este mes o si la administración Milei apelará a sostener la regulación de sus precios. Y de ser así, hasta cuándo podrá subsistir semejante esquema.