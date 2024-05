Facundo Ale continúa prófugo: ¿por qué no avanza la causa? | LosPrimerosTv

Policías allanaron por segunda vez en menos de 10 días la vivienda de Ángel “El Mono” Ale

miércoles 01 de mayo de 2024

Contra todo pronóstico, el joven de 27 años sigue prófugo de la Justicia

La Policía intenta dar con el paradero de Facundo Ale y es la segunda vez en menos de 10 días, que allanan el domicilio de Ángel “El Mono” Ale, lugar donde supuestamente reside su hijo, que sigue prófugo de la Justicia. En esta oportunidad, la medida se realizó por el ataque registrado contra la casa de una de las referentes de Los Gardelitos.

El lunes 15, según la denuncia que realizó Mercedes “Blanca” Galván, “Facundito”, como es conocido en la calle el joven de 27 años, se presentó en su domicilio a bordo de un Mercedes Benz negro. Sin bajarse del vehículo de alta gama, señaló que disparó al menos cinco veces con una pistola. Los balazos impactaron en el frente del domicilio que está ubicado en barrio Victoria.

La víctima dijo que la razón de ese ataque fue una pelea que mantuvo Ale con uno de sus nietos en un baile de San Andrés y en la que no se “bancó” haber perdido. Un incidente de estas características, registrado hace 38 años, según la versión oficial, fue lo que generó “El doble crimen de los Gardelitos”, uno de los episodios que quedaron grabados a fuego en la historia policial de la provincia. Los investigadores sospechan que este ataque estaría vinculado a una interna por el poder de la barra de San Martín.

La fiscala María del Carmen Reuter consiguió una orden de allanamiento en la casa paterna del acusado. Decenas de policías se presentaron en el domicilio para buscar armas de fuego y, en caso de encontrarlo, detenerlo por este hecho. Con el de ayer, ya son dos los pedidos de captura ordenados en contra de Facundo Ale.

El primer pedido de detención ordenado por la Justicia fue por otro violento incidente registrado el sábado 20. A las 6.30 n la intersección de avenida Alem y Crisóstomo Álvarez, cuando el agente Mateo González le pidió al conductor de una Amarok negra que detuviera la marcha. “En lo que me acercaba a pedirle la documentación correspondiente del vehículo, el conductor sacó un arma y me pidió que no me acercara. Retrocedí y él realizó tres o cuatro disparos; luego continuó su marcha hasta perderse de vista en Alem y San Lorenzo”, contó la víctima. El agente sostuvo que el agresor habría estado alcoholizado y, según la denuncia presentada, se trataría de Ale, quien habría estado acompañado de al menos dos personas.

Por ese hecho, el fiscal Diego Hevia ordenó un allanamiento en tres domicilios. En el que se allanó ayer se secuestraron armas que, según sus defensores Ricardo Fanlo y Agustín Monteros, están a nombres de la ex mujer del “Mono” Ale. Por ese expediente, también tiene pedido de captura.