El mensaje del gobernador por el Día del Trabajador: "en momentos difíciles tenemos que valorar el trabajo" | LosPrimerosTv

En el Día Internacional del Trabajador, el gobernador Osvaldo Jaldo envió un mensaje de felicitación y compromiso a todos los trabajadores de la provincia.

miércoles 01 de mayo de 2024

"En momentos difíciles, tenemos que valorar mucho el trabajo", expresó el madatario provincial, destacando la importancia de tener un empleo digno y el deber de cuidarlo y disfrutarlo.

El gobernador reconoció el desafío de mantener los empleos existentes y generar nuevos puestos de trabajo en Argentina. "El gran desafío que tiene Argentina es mantener los trabajos que hay, pero también generar nuevos puestos", añadió Jaldo, enfatizando la importancia de continuar expandiendo las oportunidades laborales cada año.

En un gesto de solidaridad, Jaldo extendió su mensaje a aquellos que actualmente se encuentran desempleados, alentándolos a no rendirse. "A quienes no tienen trabajo también debo felicitarles y pedirles que no bajen los brazos", afirmó el gobernador, prometiendo trabajar en la provincia para seguir generando empleo en diversas áreas productivas y comerciales.