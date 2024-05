Condenaron a tres años y medio de prisión al ex novio de Yamila Díaz Musa | LosPrimerosTv

Enrique Leonel Díaz fue declarado culpable por el delito de homicidio culposo agravado. La familia de la víctima se mostró disconforme con la pena

jueves 02 de mayo de 2024

Carlos Orestes Malica y Miguel Bruno, abogados de Enrique Leonel Díaz

El juicio por la muerte de Yamila Díaz Musa llegó a su fin. “Todo esto que hice hasta hoy no me va a devolver a mi hija. Se habla de una pena de 10 años, de 12, pero yo me pregunto: ¿cuánto vale la vida de mi hija Yamila? Yo la tengo a tres metros bajo tierra, ahí es donde la voy a ver hoy", manifestó al borde del llanto Sandra Beatriz Musa mientras sostenía una fotografía de su hija.

La joven de 21 años falleció el 17 de julio de 2023 en un accidente de tránsito en Tafí Viejo. Díaz Musa iba como acompañante en la motocicleta que conducía su ex novio e imputado, Enrique Leonel Díaz (21). El acusado perdió el control del vehículo, lo que provocó que Yamila saliera despedida, impactara contra un poste de luz y falleciera al instante debido a los graves traumatismos que sufrió.

Díaz fue acusado por la Fiscalía de Homicidios II que conduce Carlos Sale de ser autor del delito de homicidio simple con dolo eventual. A lo largo del debate oral, tanto el auxiliar fiscal Miguel Fernández como los abogados querellantes Giselle Gobetto y José Sánchez intentaron comprobar que la muerte de Yamila estuvo condicionada por el contexto de violencia de género en el cual estuvo inmersa la joven durante su noviazgo con Díaz.

Según los acusadores, Yamila se subió a la motocicleta de su ex pareja tras varias insistencias y mientras circulaban en el rodado al imputado se le volvió a su mente una promesa que había hecho con anterioridad de acabar con la muerte de Díaz Musa. Todo ello mientras conducía bajo los efectos combinados de cocaína y bebidas alcohólicas.

Los defensores Carlos Orestes Malica y Miguel Bruno, intentaron demostrar que la muerte de Yamila se trató de un desafortunado hecho imprudente.

En sus últimas palabras, Díaz afirmó que no quiso que el accidente terminara con la vida de la víctima. "Desde que empezó este juicio se dijeron muchas cosas sobre mí. Yamila fue y será mi primera y única novia que tuve. Lamento mucho todo esto que está pasando. Nunca tuve la intención de hacerle daño a ella. Espero que usted lo entienda así su Señoría y que me de la condena que me corresponde por lo que hice y no por lo que dicen que yo hice", dijo el imputado. Horas más tarde fue condenado por la jueza Elizabeth Raddi a tres años y seis meses de prisión.

En la audiencia final, la jueza hizo un extenso repaso del análisis realizado de las pruebas producidas durante las seis jornadas anteriores y expuso un resumen de los fundamentos de su fallo.

A medida que avanzaba en su alocución los ánimos de enojo, tristeza y desamparo por parte de la familia Díaz Musa se incrementaban cada vez más, pues todo indicaba que no se haría lugar a los pedidos de la parte acusatoria (12 años de prisión la querella y 10 años la Fiscalía).

En la lectura de su sentencia, la magistrada informó que, a su entender, hubo una escasez probatoria por parte del Ministerio Público Fiscal y de la querella para acreditar su acusación. “Para que haya habido dolo eventual de manera previa el autor debió haber tenido la pericia para calcular con el pavimento mojado y mientras todavía lloviznaba a qué velocidad debía conducir, en qué punto impactar la rueda trasera de la motocicleta con el cordón para que ese golpe tenga la suficiente fuerza y la necesaria dirección que permitan proyectar a la víctima contra la columna que se encontraba en la vereda de esa intersección”, explicó.

La profesional mencionó el informe accidentológico que realizó la perito Mariana Gambandé y dijo que no fue posible determinar la velocidad a la que Díaz conducía la motocicleta ya que no hubo huellas de frenada y que la lluvia, la baja visibilidad, la falta de pintura del cordón cuneta y la falta de división de carril de la calzada influyeron a que se produjera el siniestro vial.

Raddi también hizo alusión al supuesto consumo de cocaína y de bebidas alcohólicas mencionado por la Fiscalía y afirmó que sólo pudo confirmarse científicamente que Díaz tenía dos gramos de alcohol por litro de sangre. “Si bien la conducta del autor fue sumamente temeraria, el fatal desenlace se produjo por su conducta ilícita facilitada por una serie de condicionantes externos”, sostuvo.

Respecto de la intención del imputado de acabar con la vida de Yamila afirmó que le parecía poco razonable que haya elegido ese tipo de medio para provocar la muerte de la joven.

Finalmente, la jueza indicó que la calificación legal correspondiente era la de homicidio culposo agravado y resolvió condenar a Enrique Leonel Díaz a tres años y seis meses de prisión efectiva y a siete años de inhabilitación para conducir.