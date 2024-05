Gran Hermano: "Manzana" contó el problema de salud que padece | LosPrimerosTv

Federico Farías abrió su corazón con Florencia Regidor y se refirió a la afección que sufre desde hace varios años

jueves 02 de mayo de 2024

“Manzana” de “Gran Hermano” habló por primera vez del problema de salud que padece: “Tomo pastillas” (Foto: captura Telefe)

Federico Farías, mejor conocido como “Manzana” habló por primera vez en la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe) del problema de salud que padece.

Mientras estaba entrenando en el jardín junto a Mauro Dalessio, Nicolás Grosman y Florencia Regidor, el tucumano le contó a la joven de Lomas de Zamora que sufre de hipotiroidismo. “Tengo ese, el de tendencia a engordar, el de los gorditos”, le dijo. “Mi mamá tiene lo mismo, mi abuela también, y a mi primo lo operaron de un cáncer en la tiroides”, contestó la rubia.

“Yo me he hecho un análisis y me salió que tenía bien la tiroides, pero como que me hacía falta que siga tomando las pastillas. Eso fue hace muchos años igual. Después tenía que volver a tomar y no tomaba, era muy irregular. Por eso la ansiedad acá, porque la tomo (la pastilla) todos los días hace casi cinco meses”, siguió explicando.

Luego, Regidor contó lo que le pasa a ella: “Yo tengo tendencia a engordar. Yo no como y quizás engordo fácil. Pesaba 77 kilos cuando tenía 15 y me puse a hacer dieta. Llegué a pesar 50, y ahora debo pesar 65, 67, por ahí“.

Por último, Manzana contó cuál era su peso al momento de ingresar al reality: “Cuando entré acá, hace casi cinco meses, pesaba 135, y ahora no me peso hace 5 meses. Imaginate hace cuánto que no llevo un control

Cruces y traiciones: así quedó la placa de nominados en Gran Hermano

En medio de un clima de tensión, con la casa dividida, los jugadores del reality afrontaron una nueva gala de nominación. El primero en dirigirse al confesionario fue Emmanuel, quien decidió no guiarse totalmente por el complot de los Bro’s y apuntó sus votos según sus intereses personales. Así, el peluquero dijo los nombres de Mauro y Nicolás.

Luego fue el turno de Mauro, quien no votó en línea con la estrategia conjunta del resto de la casa. El joven seguía molesto tras su pelea con Emmanuel, razón por la cual nominó a Florencia y al peluquero. Luego fue el turno de Nicolás, quien siguió al pie de la letra lo charlado con sus amigos. Por eso, le dio dos votos a Manzana y uno a Zoe.

Quien se encontraba en una situación complicada era Darío, quien había sido nominado por los Bro’s luego de que estos recibieran el beneficio del teléfono rojo. Así, el hombre dirigió sus votos a Nicolás y Martín.

De manera similar, Juliana fue al confesionario con la misma estrategia. Sin embargo, antes de dar a conocer su decisión, la doble de riesgo expresó: “Hace un tiempo un grupo me pidió que votara a alguien que nunca había votado, y hoy me va a tocar estar del otro lado. Voy a acompañar a un grupo, que por lo que vi ahí sé lo que quieren, vamos a intentar que esa placa funcione. Por eso, le voy a dar dos votos a Nicolás y uno a Martin. Vamos a ver si la placa llega a funcionar, que es la lucha por la que quieren ir ellos. Yo prefiero estar por fuera de esto. Los dos grupos me fueron en contra, todos dijeron Juliana al 9009. Lo único que quiero es llegar a ala final, pero va a haber disparos de ambos lados. Voy a intentar controlar mi persona y ver qué pasa con todo esto. Estoy muy bien, contenta de estar acá vamos a seguir caminando”.

Otra de las participantes que dio su opinión sobre el complot de los Bro’s fue Zoe. La joven, quien votó a Virginia y al Chino, sostuvo: “Martin tiene una cierta bronca en el juego con Fede, y Bauti y Nico le hacen el aguante. Quizás de Bauti y Martin no me sorprendió, pero sí de Nico. Quiere quedar bien con el afuera y con el adentro”.

Así las cosas, el resto de la casa votó de la siguiente manera: Florencia (Mauro y Martin), Manzana (Nicolás y Martin), Martin (Federico y Florencia) y Bautista (Federico y Florencia). La gala de nominación terminó con Darío en placa, Nicolás (con 9 votos), Manzana (8), Martin (6), Florencia (4), Mauro (4), Virginia (2), Emmanuel (1) y Zoe (1).

De esta forma, la placa se conformó con seis nombres: Darío, Nicolás, Manzana, Martin, Florencia y Mauro. Por último, el conductor reveló la sorpresa que Gran Hermano tiene preparada para los jugadores: el ansiado auto cero kilómetro. “Yo mañana voy a ingresar al sum de la casa, a cenar con ellos, les voy a llevar una foto familiar a cada uno de los jugadores y les voy a llevar la sorpresa del auto”.