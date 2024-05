La sorpresiva decisión de Abel Pintos: ¿Adiós a Argentina? | LosPrimerosTv

El afamado intérprete argentino de música folclórica y pop latino, Abel Pintos, sorprendió al revelar una determinación que dejó perplejos a sus seguidores. Tras confirmar la gestación de nuevos proyectos, el cantautor ratificó que estos no contemplan al país que lo vio crecer.

Luego de los numerosos rumores que se propagaron con el correr de los días, el intérprete de "Motivos", quien aguarda con expectación la llegada de su tercera hija junto a Mora Calabrese, compartió con américa noticias sus nuevas ideas, causando un gran impacto con sus declaraciones.

“No es que me esté planteando tomarme un descanso, si no que voy a detener la gira hasta fin de año en Argentina porque después de casi 30 años de música he decidido empezar a tomarme con mayor seriedad mi camino en otros países”, expresó Abel Pintos.