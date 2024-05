Juegos Olímpicos: se confirmó el último rival de la Selección Argentina sub 23 | LosPrimerosTv

Gracias a aquel gol agónico de Luciano Gondou ante Brasil en el Preolímpico, la Selección Argentina Sub-23 logró la clasificación a los Juegos de París. Y de hecho, ya conoce qué grupo conformará.

Es que hace algunos meses se realizó el sorteo en Francia y el equipo Albiceleste quedó sorteado como cabeza de serie del grupo B junto a Marruecos y Ucrania. Mientras que restaba definirse su último rival por la Confederación de Asia.

AFC 3 era la denominación correspondiente, y finalmente Irak obtuvo ese tercer puesto del Preolímpico de Asia. Fue este jueves que venció por 2-1 a Indonesia en el alargue y ahora se medirá con Argentina.





Ahora bien, el partido frente al conjunto Irakí tendrá lugar el sábado 27 de julio desde las 13 en Lyon. Mientras que el debut será el 23 vs. Marruecos y el último partido el martes 30 frente a Ucrania.

El calendario de Argentina en los Juegos Olímpicos

Fecha 1: vs. Marruecos - miércoles 23 de julio - 14:00 - Saint-Éttiene.

Fecha 2: vs. Irak - sábado 27 de julio - 13:00 - Lyon.

Fecha 3: vs. Ucrania - martes 30 de julio - 13:00 - Lyon.