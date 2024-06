“El hambre es violencia”: las mujeres salen a la calle en el primer Ni Una Menos del gobierno de Milei | LosPrimerosTv

A nueve años de su primera edición, los ejes de denuncia estarán en los crímenes de odio por identidad de género y la violencia económica de las políticas del Gobierno, que ve en el feminismo a un enemigo.

lunes 03 de junio de 2024

Fotografía: Ignacio López Isasmendi

Este lunes, como cada 3 de junio desde 2015, se realizará la movilización del Ni Una Menos. Será la primera durante la presidencia de Javier Milei, un gobierno que a lo largo de los primeros meses atacó abiertamente al movimiento feminista y desfinanció las políticas públicas destinadas a reducir las desigualdades de género.

Este año el centro de la convocatoria es exigir justicia por el triple lesbicidio de Barracas, denunciar la violencia económica y rechazar la ley Bases y el DNU, además de los despidos en el Estado. “Repudiamos al Gobierno que hace de la crueldad una política de Estado y promueve abiertamente los discursos de odio”, indicaron desde la organización.

Nueve años después de la primera movilización, convocada tras el femicidio de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada por su novio en Rufino, la violencia extrema hacia las mujeres y diversidades sigue en el centro de la agenda. En mayo tres lesbianas fueron asesinadas en un hotel de Barracas por su identidad de género y una continúa internada. Esa será una de las principales demandas de la movilización a plaza Independencia este lunes a partir de las 16.30.

“La movilización en este contexto económico y político es, también, la oportunidad de reivindicar, resignificar y repensar algunas banderas del transfeminismo como: 'no tendrán la comodidad de nuestro silencio' o 'al armario no volvemos nunca más'”, dijo María Laura Olivier, secretaria General de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) e integrante del grupo “Lesbianes autoconvocades por la Masacre de Barracas”.

¿Cómo será la jornada en Tucumán?

Este lunes 3 de junio, en el noveno aniversario de la primera marcha de Ni Una Menos, "como todos los años, las mujeres tucumanas vamos a estar en la calle, reclamando lo que nos corresponde: en primer lugar que no nos maten y en segundo, hemos resuelto poner el centro del debate en el rechazo a la Ley Bases, la cual no solo perjudica a toda la Argentina, sino en particular a las mujeres que van a tener muchas dificultades para jubilarse", manifestó Vicky Disatnick, referenta de la Multisectorial de Mujeres.

La convocatoria de la multisectorial de mujeres es para este lunes 3, a las 17 en Plaza Urquiza, para marchar hacia Plaza Independencia.

Por otro lado, desde la organización de Ni Una Menos Tucumán convocan a las 16:30 en plaza San Martin, para una mateada popular con radio abierta e intervenciones artísticas. Marcharán hacia plaza Independencia a partir de las 18.

