Tiene casi 84 años y está a un paso de recibirse de abogado | LosPrimerosTv

Ejemplo e inspiración. Eso es lo que genera Mario "El Tigre" Sandoval en sus compañeros de curso, profesores, autoridades de la Facultad de Derecho, amigos y familia.

Con sus casi 84 años, está a una sola materia de lograr el objetivo que ha perseguido desde que era niño.

Hasta el 2010, Mario sólo tenía los estudios primarios finalizados pero no dejó de soñar, cursó y finalizó la secundaria e inmediatamente comenzó a estudiar para ser abogado.

Un móvil de Los Primeros pudo hablar con él al salir de rendir con éxito la penúltima materia y ya se prepara para encarar la meta final en octubre.

"No sé por qué pero cuando tenía 5 años, dije que iba a ser abogado"

"Tuve ocho hijos, todos estudiaron pero yo seguía siendo un primario. Cuando me jubilé, vi la oportunidad de hacer el secundario y ahora estoy terminando abogacía"

"Si hay vecinos que quieren mi asesoramiento, lo voy a hacer. Mi idea no es lucrar. Sólo quiero completar mi alegría por ser abogado. Voy a seguir estudiando y buscaré el perfeccionamiento"

"Me gusta la administración pública y ejercerla para servir, no para hacerme rico. Fui el primer intendente electo de Alderetes. Yo ejercí el cargo para el beneficio de la gente, no para el patrimonio mio"

"Me alegra que Dios me haya privilegiado con salud para andar, ver y reconocer a quienes están a mi lado"

"El estudio libera de la pobreza a la comunidad, mucho más a los jóvenes que tienen todo el desafío por delante. Es la herramienta que les permitirá vivir un poco mejor"

"Cuando terminé el secundario, mis hijos me hicieron un agasajo y uno me dijo ´a descansar papá' pero le dije que lo iba a defraudar porque tenía pensado seguir abogacía"