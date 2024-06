Milei reaccionó fuerte tras la media sanción de la nueva fórmula jubilatoria: “Defenderé la caja a puro veto” | LosPrimerosTv

El proyecto de la oposición obtuvo 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones. Esto fue el resultado de varias horas de negociaciones en la Cámara de Diputados

miércoles 05 de junio de 2024

El presidente Javier Milei

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, propuesto por la oposición. La respuesta del presidente Javier Milei no se hizo esperar y adelantó que vetará la ley en el caso de que llegue a esa instancia. “Defenderé la caja a veto puro si es necesario”, anticipó.

A través de un posteo en su cuenta oficial de X, el mandatario recordó su discurso en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) del mes pasado en donde aseguró que vetaría cualquier ley que sancione el Congreso que pueda perjudicar el programa económico del Gobierno, centrado en el déficit cero.

“Les dejo este tweet para que quede claro a todo el mundo: no voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo. Defenderé la caja a veto puro si es necesario”, indicó en la red social X y en donde apuntó contra los bloques que votaron favorablemente la norma: Unión por la Patria, Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.

Milei ya había dejado abierta la posibilidad de un veto presidencial en el caso de que la propuesta sea aprobada por el Senado en el Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. De hecho, el Presidente acompañó su mensaje con un fragmento de su discurso, en el que aseguró: “Se creen que es fácil bancarse a estos maníacos, degenerados del gasto público para rompernos el equilibrio fiscal. Yo les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quieran romper la caja y hacer bolar este país por los aires se los voy a vetar, me importa 3 carajos”.

LLA hizo lo propio y emitió también un breve comunicado en sus redes sociales. “Recién en la Cámara de Diputados de la Nación, 160 legisladores acaban de votar una Ley para quebrar al Estado Nacional el mismo día que se aumentaron los sueldos”, cuestionaron.

De esta manera, apuntaron contra los legisladores por la demora en la aprobación de la Ley Bases al decir: “Mientras tanto, el Congreso sigue sin aprobar la Ley Bases para que los argentinos podamos volver a crecer y salir de la crisis”.

Antes de que inicie el debate en el Congreso, el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, planteó que el Gobierno no cuenta con los fondos para otorgar mayores aumentos a los jubilados.

Horas antes de la votación, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se manifestó en esa misma línea durante una entrevista con TN. “El presidente ya lo dijo, todo lo que atente contra el equilibrio fiscal lo va a vetar”, mencionó y aprovechó la oportunidad para apuntar contra el kirchnerismo. “Está claro que vos de un lado podés tener más gastos en tanto y en cuanto del otro lado tengas más recursos. Es cierto que alguno de estos impresentables de los K creyeron que podías imprimir riqueza en una maquinita. Eso quedó demostrado que no, la maquinita no sirve para hacer riqueza. No entienden que si ellos quieren darle un aumento a los jubilados, de un lado tenés gastos y del otro tenés que tener cómo cubrirlo”, explicó.

La propuesta recibió el rechazo de la bancada del PRO y LLA, quienes alegaron que esta propuesta rompería el superávit fiscal y afectaría a las cuentas públicas del Estado que el Gobierno intenta regular desde que asumió el poder. Sin embargo, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal del proyecto aprobado rondaría el 0,43% del PBI. Desde la oposición aseguraron una y otra vez que era un costo “razonable” que no pone en riesgo el superávit fiscal.

El PRO, por su parte, cuestionó al radicalismo por llegar a un acuerdo con los diputados kirchneristas. De hecho, el jefe de la bancada amarilla en la Cámara baja, Cristian Ritondo, lanzó: “Nos proponíamos no prestarnos al show que el radicalismo y sus nuevos socios del kirchnerismo querían hacer en este recinto. Algunos entraron con la camiseta de Boca y en el entretiempo se pusieron la de River. Algunos entraron (al Congreso) por el cambio pero después se olvidaron del cambio”.