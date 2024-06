Luis Caputo habló ante los empresarios: "no lo vamos a defraudar" | LosPrimerosTv

El Ministro de Economía destacó su optimismo sobre la economía argentina, afirmando que “lo peor ya pasó"

miércoles 05 de junio de 2024

El ministro de Economía, Luis Caputo, trató de traer calma sobre el futuro económico de Argentina durante su discurso en la apertura del 10° Latam Economic Forum, celebrado este miércoles en Parque Norte.

Caputo aseguró que la velocidad de crecimiento económico dependerá de dos puntos: "la Ley Bases y de que nosotros podamos convencer a la gente”. También criticó a la oposición por entender la política "como un negocio".

Aseguró a los empresarios que el Gobierno no los defraudará. "Nosotros no los vamos a desilusionar. Y si el país empieza a crecer, vamos a bajar impuestos. Estamos cerquísima de eso y por eso creo que se intensificó el nivel de agresión contra el Gobierno en este último tiempo", subrayó el funcionario.

"Estamos más motivados que nunca"



Luis Caputo dijo que "el apoyo de la gente es milanesa con papas fritas" y sostuvo: "La mayoría de los que estamos en el Gobierno no nos venimos a dedicar a la política, por vocación de servicio venimos a comer merda". pic.twitter.com/WpMlUiEK2K — Corta 🏆 (@somoscorta) June 5, 2024

En su discurso, Caputo evitó centrarse exclusivamente en temas económicos y prefirió adoptar un enfoque político, destacando el esfuerzo de la población. "Estamos más motivados que nunca, primero por el apoyo de la gente de todos los estratos sociales, que constantemente nos agradece"

Respecto al Presidente Milei: "por la personalidad no duda ni por un minuto del rumbo del Gobierno y nos permite a nosotros tomar las medidas que nadie se animó a tomar durante décadas", enfatizó.

En un tono más coloquial, Caputo señaló que el apoyo de la gente es fundamental para el gobierno, comparándolo con un plato tradicional argentino. “El apoyo de la gente no es caviar, porque a mí no me gusta, pero sí es milanesa con papas fritas. Y el apoyo es de todas las clases sociales”, afirmó, subrayando el respaldo popular de diversas franjas de la población.