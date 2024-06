El Dibu Martínez le contestó a Mbappé y se refirió a la posibilidad de atajar en los Juegos Olímpicos | LosPrimerosTv

El arquero campeón del mundo brindó una entrevista en que, entre otros temas, opinó sobre la ausencia de Dybala

miércoles 05 de junio de 2024

Emiliano Martínez manifestó que quiere participar de los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Argentina Sub-23. Hasta el momento no obtuvo el permiso. Sin embargo, admitió que está dispuesto a negociar con los dirigentes de Aston Villa.

"Es un deseo que quiero jugar los Juegos Olímpicos, pero no solo depende de mí. El club me ha bloqueado muchísimas veces. Quedé en jugar la Copa América y después tomar una decisión. Con el club, que no dejó ir a ningún jugador de selección, no está 100 por ciento dado. Yo siempre pongo a la Selección Argentina por delante y si tengo que pelearme con el club, lo haré" admitió.

También dio su opinión acerca de quién debería ocupar el arco en Francia si él no puede ser el dueño: "(Leandro) Brey lo hizo muy bien. Si no es un mayor, hay que darle continuidad a un arquero joven. Y si no, Gerónimo Rulli o Juan Musso".

En otro pasaje de la entrevista le contestó a Kylian Mbappé tras su polémica frase sobre la Eurocopa y el Mundial. Es que el delantero francés había resaltado que el campeonato europeo tiene más dificultad que la Copa del Mundo. Por eso, 'Dibu' salió al cruce.

"No hay nada más difícil que un Mundial para nosotros. Sí, es verdad que cada Copa América es más complicada que la otra", contó. Por otro lado, relacionado con la chance de que haya penales en la competencia venidera, el arquero dijo: "Espero que no, ya tuvimos bastantes series".

El ex Independiente se refirió a la decisión de Lionel Scaloni de no convocar a Paulo Dybala en la previa de la Copa América. “Sin él no tenemos conductor, la Scaloneta no funciona sin él. Con él nos sentimos todos más seguros", resaltó.

"Nos cuida un montón, pero no nos regala nada. Nos demuestra que el que se relaja no viene. El que mejor está, viene”. En la misma línea, 'Dibu' resaltó que el DT de la Albiceleste aseguró: "Nos dijo siempre que el único que tiene el puesto asegurado es Messi".

