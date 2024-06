Del Moro defendió a Furia de las críticas tras sus fuertes insultos | LosPrimerosTv

La protagonista de Gran Hermano tuvo otro de sus ya reiterados accesos atacando con duros epítetos a sus compañeros.

miércoles 05 de junio de 2024

A FAVOR. Santiago Del Moro dejó en claro su favoritismo por la controvertida Furia, quien con cada arranque dispara el rating del show.

Santiago del Moro jugó otra vez a favor de Juliana "Furia" Scaglione como conductor de Gran Hermano (Telefe), y dejó pasar los insultos de la jugadora hacia algunos exparticipantes que accedieron a la casa.

Lo qué dijo Santiago del Moro sobre el exabrupto de Furia en Gran Hermano

Este martes 4 de junio, los seis hermanitos que quedaron dentro del reality estuvieron nuevamente en el SUM para ver lo que hacían sus excompañeros, aunque no podían escuchar lo que decían.

Sin embargo, la jugadora más polémica les gritó e insultó a varios de ellos, y el conductor salió a hablar al respecto en su programa radial.

"Cuando se genera este nivel de delirio, vuelvo a lo mismo. Es un programa de televisión y una competencia. Ella ayer estaba muy sacada, pero ellos reaccionan de acuerdo a cómo los ven que entran".

Por otra parte, aclaró que "sus dichos los puede hacer cualquiera y están mal". Pese a esto, concluyó: "Todo el mundo dice 'estás flaco, estás gorda, estás linda'".

Posteriormente, salieron a destrozarlo en las redes ya que los fanáticos creen que es la "protegida" de la producción y que no se animan a expulsarla del reality.

"Por momentos pienso que no puede ser tan pelotu*o, pero acá lo tenés… cada día se supera más y más"; "Ella podría ahorcar a Arturo en vivo y él va a decir que es un programa de televisión"; "Qué asco me da. No podés ser tan enferm* de justificar comentarios de mi*rdas que le pueden arruinar la vida alguien", expresaron algunos de los comentarios en repudio a la defensa de Santiago del Moro hacia Furia.

DEL MORO SOBRE JULIANA



"Cuando se genera este nivel de delirio, vuelvo a lo mismo ¡ES UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN Y UNA COMPETENCIA! hay gente que discute como si fueran cuestiones de estado. Ella ayer estaba muy sacada pero ellos reaccionan de acuerdo a cómo los ven que entran… pic.twitter.com/pGgWCy3voJ — TRONK (@TronkOficial) June 5, 2024

¿Qué sucedió con Furia en Gran Hermano?

Juliana Furia Scaglione volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras el reingreso definitivo de los exparticipantes de Gran Hermano (Telefe) debido a sus reiteradas amenazas e insultos desde el SUM, y estalló la polémica en las redes.

La jugadora más polémica del reality y Emmanuel Vich se acercaron a la puerta y comenzaron rápidamente a los insultos con el primer jugador que entró: Joel Ojeda.

"Volvete a tu casa, sorete", exclamó Furia con los gritos acompañados de Emmanuel. Y continuó: "¡Falso, falso! ¡Hijo de p...! ¡Soret...! Vizcachero de mier..., soret..., soret... de mier... vizcachero del ort... ¡Gil! ¡No tenés grupo, no te quiere nadie, a tu casa ramero!".

Luego, arremetió contra Coty Romero y la criticó por su cuerpo: "¿Qué le pasó? La veo muy morrudita. ¿Qué le vas a gritar pobre chica? Si no entiende nada. Qué boluda que es".

Respecto a Catalina Gorostidi, quien formó parte del grupo de "Las Furiosas" con Agostina Spinelli, lanzó: "¡Andá a tu casa, Catalina. Sos una mentira. Me re cag*ste, forr*". Ni bien pisó la puerta del living de la casa, se abrazó junto a Joel y Florencia Regidor, y señaló: "La vizcacha completa, la vizcachera. Olor a cul*. ¡Pero qué olor a mi*rda!".

Cuando todos empezaron a ser llamados al confesionario para nominar, Juliana aprovechó al verlos juntos y apuntó nuevamente contra Coty: "Y a esta la echaron de su Gran Hermano y la metieron acá para darle laburo a la pobre mi*rda esa". Y le tiró un palito a Regidor: "Florencia, volvete a tu casa".

Al finalizar la corta estadía de los exparticipantes en la casa, Catalina fue la última en retirarse por la puerta grande y Juliana arremetió: "No tenés guita y no te alcanza. Ni porque te co*as a alguien de producción se te va a dar, así que... chau. Cerrá bien la puerta crota, porque me la pasó limpiando como una neg*a de mierd*".

Finalmente, continuó con las fuertes acusaciones en medio de los insultos: "Me dejaste sin comer, hija de pu*a. Hija de pu*a. Casi me muero, forr*".

Según lo que dijeron sus compañeros dentro de la casa, Furia no frenó de hablar en toda la noche sobre los exparticipantes que ingresaron a la casa de Gran Hermano (Telefe). Por otro lado, en las redes, los fanáticos hicieron tendencia 'Juliana al 9009' para la próxima placa de nominación. /Exitoína