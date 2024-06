Diputados convocó a Pettovello para dar explicaciones por los alimentos | LosPrimerosTv

La funcionaria no está obligada a presentarse. La cita es para el martes de la semana que viene.

miércoles 05 de junio de 2024

La comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados resolvió pedirle a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que la semana que viene acuda a una reunión para contestar preguntas sobre el escándalo de los alimentos.

Pablo Yedlin, presidente de la comisión, aclaró que se trata de una convocatoria y no una citación. Por lo tanto, la funcionaria no está obligada a concurrir. La cita será el próximo martes a las 13.30.

Desde el oficialismo dejaron trascender que la ministra no planea ir a la Cámara de Diputados a contestar preguntas en medio de la investigación judicial que lleva adelante el juez Sebastián Casanello.

“Es una convocatoria, no una citación, como hemos hecho tantas veces, ya han venido otros ministros como Adolfo Rubinstein o Carla Vizzotti. El primer giro está en la comisión de Asuntos Constitucionales. Nosotros (Salud) somos el segundo giro, no se puede dictaminar. Hemos pedido los cambios de giro pero no los hemos logrado”, explicó Yedlin.

“El Gobierno tiene que informar para que no queden suspicacias y sospechas. Y acá quedaron suspicacias y sospechosos. Ojalá pueda venir la ministra Pettovello”, planteó el ex ministro del área Daniel Gollán. /Infobae