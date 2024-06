Charly García reapareció en público y tocó dos temas en vivo | LosPrimerosTv

En el último año, el nombre de Charly García resonó con fuerza y las alarmas se encendieron. En agosto de 2023 trascendió que lo habían internado en el IADT para hacerle estudios de rutina. Según contó en aquel momento Ángeles Balbiani en Vivo el sábado (A24), estaba acompañado por su mujer, Mecha Iñigo: “La decisión fue adelantar los chequeos porque no lo encontraron en un buen estado”.

Días después, y en medio del hermetismo, desde la cuenta de Instagram del intérprete de “No voy en tren”, les llevaron tranquilidad a los seguidores al publicar una foto del músico con una amplia sonrisa, mientras estaba recostado en su cama. “¡Ya en casa! Gracias a todos por preocuparse. Say No More”, se pudo leer en el posteo en ese momento.