La increíble revelación de Lionel Messi en relación a la final del Mundial de Qatar 2022 | LosPrimerosTv

El capitán argentino se refirió al capítulo más importante en la carrera en donde obtuvo la tan ansiada Copa del Mundo

viernes 07 de junio de 2024

Lionel Messi ya empezó a vivir un nuevo capítulo con la Selección Argentina: está en los Estados Unidos para iniciar la recta final rumbo a la Copa América 2024, que comenzará el 20 de junio próximo.

El actual jugador de Inter Miami, se tomó unos minutos durante una entrevista para rememorar lo que fue la de la final Copa del Mundo de Qatar 2022, en la que la selección obtuvo la tercera estrella de la Argentina.

El astro rosarino reveló un increíble detalle, a diferencia de lo que hicieron varios de los futbolistas que salieron campeones en Lusail, no volvió a ver por televisión la final del mundial frente a Francia.

Messi afirma que no volvió a ver la final del mundial de Qatar. pic.twitter.com/qr6q52DTo7 — enlatecla (@enlatecla247) June 7, 2024

"Mis recuerdos están todos acá (en la cabeza) y recuerdo lo que recuerdo. Hay muchas cosas que quizás se me escapan. Pero bueno, por ahora me quedo con lo que tengo sin repasar", confesó. Acto seguido, reconoció: "La última jugada del Dibu no la vi como la mayoría. No la sufrí como todos".

A su vez, puntualizó:"Obviamente la jugada después la vi repetida mil veces. Te van apareciendo y, a los días de haber sido campeones, mucho más. Miraba repeticiones de un montón de jugadas, pero del partido, de los 90 minutos, de la prórroga, los penales y todo eso, no vi nada".