La Secretaría de Trabajo afirma que el salario real subió en abril | LosPrimerosTv

Los salarios aumentaron un 16,1% nominal, contra una inflación del 8,8%, según la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

viernes 07 de junio de 2024

La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad, que depende del Ministerio de Capital Humano, publicó este viernes la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) correspondiente a abril. El dato mostró que los salarios reales, según este indicador, crecieron por segundo mes consecutivo, aunque se mantuvieron todavía lejos de alcanzar el valor previo a la asunción de Javier Milei.

El RIPTE avanzó 16,1% hasta los $819.51,72 en el cuarto mes del año, contra una inflación que fue del 8,8% en el mismo período. Sin embargo, desde noviembre de 2023 el ajuste fue del 83%, mientras que los precios aumentaron casi 107% en el mismo lapso, lo cual equivale a un deterioro del 11% en los ingresos reales de los trabajadores en los últimos meses.

Vale aclarar que los especialistas suelen aclarar que el RIPTE viene siendo el indicador menos confiable para mostrar lo que está pasando con los salarios. Esto se da, por un lado, debido a que no capta los conceptos no remunerativos, que hoy tienen un peso muy importante en muchos convenios colectivos.

Pero además, a diferencia del dato del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el RIPTE no usa como referencia información de salarios brutos o netos, sino que surge de la base considerada para los aportes de la seguridad social, que hoy tienen un tope que se actualiza cada tres meses. Esto último produjo que en los primeros meses del año los aumentos del RIPTE sean bastante inferiores a los que mostraban el SIPA o el índice de salarios del INDEC. En abril, con el ajuste en las jubilaciones, esta situación puede llegar a modificarse.

Qué es el RIPTE, cómo se calcula y qué problemas conlleva su uso

RIPTE se define como la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses.

Las variaciones de la RIPTE intervienen en el cálculo de la movilidad jubilatoria (en julio esto deja de regir) del Régimen General del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y en el cálculo de las indemnizaciones por accidentes de trabajo.

Desde el Ministerio de Trabajo aclaran en su página web que el indicador fue elaborado como insumo para determinar la movilidad jubilatoria pero "no refleja necesariamente la evolución de los salarios del empleo registrado privado" debido a que excluyen: a) las remuneraciones de los empleos más nuevos b) los componentes no remunerativos del salario c) el excedente entre los salarios y el monto salarial tope definido para los aportes personales al sistema de seguridad social. /Ámbito