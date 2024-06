El Gobierno espera una millonaria inversión de parte de un gigante tecnológico | LosPrimerosTv

La administración de Javier Milei se encuentra expectante ante la posibilidad de una significativa inversión de más de u$s1.000 millones

sábado 08 de junio de 2024

Esta expectativa surge luego de la reciente gira de Javier Milei a Estados Unidos, donde se reunió con ejecutivos de Apple Inc., Meta Platforms Inc., Alphabet Inc. y OpenAI.

El jefe de asesores de la Presidencia, Demian Reidel, quien facilitó estas reuniones, expresó su optimismo sobre un inminente anuncio de inversión. "Vamos a hablar de planes de inversión concretos", declaró Reidel en una entrevista.

Reidel subrayó el compromiso del Gobierno de levantar eventualmente los controles de capital, una medida que actualmente dificulta la operación de grandes empresas en el país.

"Debemos crear un entorno en el que Apple tenga la libertad de vender iPhones en Argentina", enfatizó el asesor. "Eso crea empleos y crecimiento económico para la población", amplió.

Javier Milei continúa dialogando con Meta para explorar la aplicación de sus recursos de Inteligencia Artificial en programas educativos y con Alphabet para integrar su tecnología de nube en la mejora de la eficiencia de la burocracia estatal.

