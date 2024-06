Escándalo por alimentos: Patricia Bullrich afirmó que "la Justicia se metió de almacenera" | LosPrimerosTv

La ministra de Seguridad de la Nación cuestionó la decisión judicial por el reparto de alimentos almacenados en galpones de Capital Humano.

domingo 09 de junio de 2024

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó su descontento con la actuación de la Justicia en la causa sobre el reparto de alimentos almacenados en Tafí Viejo y Villa Marteli. Bullrich afirmó que “se metió a hacer de almaceneros”, criticando la intervención judicial en la distribución de estos recursos.

Bullrich señaló: “Fue una contraofensiva de los falsos movimientos sociales para desarmar la lógica. En el medio se metió la Justicia a hacer de almacenero. ¿Qué es esto? Decide la Justicia cómo se reparten los alimentos en la Argentina”. La ministra cuestionó los allanamientos realizados en los galpones de acopio, donde, según ella, no se encontraron alimentos vencidos.

La Ministra de Seguridad también subrayó que la Justicia debería supervisar la compra y estado de los alimentos, pero no su distribución. Criticó los fallos del juez Sebastián Casanello, mencionando que el mismo juez que procesó a varios gerentes acusados ​​de robar alimentos, al día siguiente ordenó su reparto. “¿Qué sabe el juez, para no hablar de la Justicia, cómo se reparten los alimentos? Nos hicieron salir de urgencia, uno puede cometer un error, meter la pata, ser injusto. Llegar a una zona y nos pueden tomar un camión. No se hacen las cosas así porque la Justicia te obliga”, agregó.

Finalmente, Bullrich cuestionó la orden de Casanello para que el Ministerio de Capital Humano presentara un plan de reparto de alimentos, respaldado por la Cámara Federal tras una apelación. “¿Por qué tengo que salir a repartir por el criterio de un juez y no por una política pública? ¿Qué hace el juez? ¿Hace política con los alimentos? No entiendo. Esto es lo que no podemos aceptar”, concluyó la ministra.