Intentaron ingresar a la casa de Sandra Pettovello | LosPrimerosTv

lunes 10 de junio de 2024

Dos situaciones violentas y de tono intimidatorio despertaron las alertas en el Ministerio de Capital Humano, que prepara denuncias al respecto. Por un lado, en la madrugada de este lunes, desconocidos rompieron una cerca e intentaron entrar a un domicilio de la ministra Sandra Pettovello. En paralelo, trascendió que Leila Gianni, la encargada legal del área, recibió llamadas amenazantes, en las que le mencionaron a sus hijos.

Ante ambos incidentes, que se dan en tiempos tumultuosos en la cartera que gestiona la asistencia social en el gobierno de Javier Milei, los abogados oficiales preparan sendas denuncias para que se investiguen los hechos que desde el ministerio consideran amedrentamientos.

🔴 Intentaron ingresar a la casa de Sandra Pettovello.



El Gobierno hará la denuncia por intimidación contra la ministra de Capital Humano. Además, Leila Gianni recibió amenazas telefónicas.



👉 Lo cuenta @ignacioortelli en el pase entre #MásVerdad y #ElNoticiero. pic.twitter.com/j2YC7xS5mJ — La Nación Más (@lanacionmas) June 10, 2024

"Fueron a intimidar" fue la frase que las fuentes consultadas por Clarín le adjudican a Pettovello al referirse a la sospechosa situación que se dio en su casa, en un barrio semiprivado del partido de Moreno, durante la madrugada de este lunes. Allí, unos desconocidos rompieron el cerco delantero de la vivienda.

Huyeron cuando los vecinos detectaron movimientos sospechosos en el domicilio y dieron aviso a las fuerzas de seguridad. La ministra no se encontraba en el lugar y fue avisada por la Policía Bonaerense. Tras constatar el terreno, no detectaron que le faltaran bienes, aunque no creen que la sospechosa situación haya sido un intento de robo.

La Ministra Sandra Pettovello y todo su equipo están dando una batalla contra la corrupción como nunca se había visto en la historia. ¿Se dan cuenta porque todo el tiempo operan a la Ministra? Mientras gestiona termina con los curros. Algunos "críticos" prefieren a los chorros. https://t.co/VAEltw3PoR — Javier Milei (@JMilei) June 10, 2024

Durante la noche de este domingo, en tanto, Leila Gianni, ejecutora de las denuncias por corrupción que se impulsan desde Capital Humano, recibió un llamado a su teléfono personal que consideró una amenaza. Trascendió que a la ascendente funcionaria de Pettovello le mencionaron el nombre de sus hijos.

Desde el ministerio evaluaron que existe una escalada de intimidaciones que van desde mensajes de amenazas -incluso a otros funcionarios que dejaron su puesto en el inestable organigrama oficial del área, sin querer exponer esas cuestiones- hasta una finalmente falsa amenaza de bomba a la sede, en abril pasado.

Tanto Pettovello como Gianni harán las denuncias formales. /Clarín