Brian Sarmiento fulminó a De Paul: "en vez de jugar para el equipo, está discutiendo. Me cansé" | LosPrimerosTv

El exfutbolista y actual panelista opinó sobre el rendimiento del mediocampista en el último amistoso que la Selección ganó 1-0 ante Ecuador en Chicago.

martes 11 de junio de 2024

Después del reciente triunfo de la Selección argentina sobre Ecuador en Chicago por 1-0 en el primer amistoso previo a la Copa América, Brian Sarmiento no se anduvo con rodeos a la hora de analizar el desempeño del equipo.

Sus comentarios sorprendieron a muchos cuando dirigió su atención hacia Rodrigo De Paul. Con los ojos de los periodistas fijos en él, el exfutbolista no dudó en criticar abiertamente la actuación del jugador del Atlético Madrid.

"Brian Sarmiento":

Por sus comentarios sobre Rodrigo De Paul pic.twitter.com/Ojeqfr2LGq — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 11, 2024

"Me gustaría que a Scaloni no le tiemble el pulso con De Paul y que lo deje un ratito en el freezer para que se calme un poco", comentó en TyC Sports. Además, añadió: "El otro día vi el partido de Argentina y me cansé de que, en vez de jugar para el equipo, esté discutiendo. Me cansé".

Es cierto que durante el encuentro ante Ecuador protagonizó varias peleas con rivales, pero su desempeño no llamó la atención en relación con el rendimiento general del equipo. ¿Recibirá alguna respuesta de parte del “Motorcito”?