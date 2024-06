EN VIVO Los senadores aprobaron en general el paquete fiscal | LosPrimerosTv

La votación en general obtuvo 37 adhesiones y 35 rechazos. En el debate, algunos senadores adelantaron que buscarán cambios en Ganancias, uno de los puntos que recibió más críticas

miércoles 12 de junio de 2024

En un debate maratónico, los senadores discuten en el recinto el paquete fiscal

El Senado sesiona en una especie de “batalla final” para el Gobierno, que cuando ya pasaron 6 meses desde su asunción, aún no pudo aprobar ni una sola ley.

Tras la ajustada aprobación de la Ley Bases, que volvió en segunda revisión y con varias modificaciones a Diputados, el pleno del Senado comenzó esta madrugada a debatir el paquete fiscal, un proyecto con varios artículos en puja relacionados, en particular, con la reactivación del impuesto a las Ganancias, el blanqueo y Bienes Personales, entre otros puntos.

Los senadores aprobaron en general el paquete fiscal

En una jornada maratónica, el Senado aprobó en general el paquete fiscal con 37 votos a favor y 35 en contra. De esta manera, se habilitó la discusión en particular se realizará por título, tal como estaba acordado previamente.

Uno de los debates interesantes se dará sobre Ganancias. Es que, luego de la suba que habría de 22% para los mínimos no imponibles en patagónicos, muchos legisladores del centro y norte del país quedaron en un lugar incómodo, ya que empujarían el tributo para ayudar a todos los mandatarios provinciales mientras que los del sur, incluso con la mejora que incorporó el Ejecutivo, no apoyarán los artículos. Esto llevó a que varios senadores duden sobre el voto y apuesten a desactivar, en particular, dicho 22%.

Este proyecto se encuentra en una jornada complicada, ya que el tratamiento en particular de la Ley Bases generó un fuerte malestar dentro de la oposición dialoguista, predisponiendo mal a este debate e incrementando la incertidumbre en el Senado.

Comienza en el Senado el tratamiento del paquete fiscal

Tras un acalorado cierre en el debate de la Ley Bases, el Senado comienza con el tratamiento del paquete fiscal. La oposición dialoguista y el kirchnerismo pretenden introducir sus propias modificaciones. Esto genera incertidumbre dentro del cuerpo legislativo.

Hubo empate en el Senado y Villarruel tuvo que definir

Cerca del final del debate de la Ley Bases en el Senado, el poroteo indicaba que la vicepresidente Victoria Villarruel debería desempatar la discusión. Y así lo fue, la votación resultó 36 votos a favor y 36 en contra. Tal como lo establece el estatuto, como la primera votación arrojó un empate, cada uno de los senadores volvió a emitir su voto a fin de ratificar el empate. En consecuencia, fue el turno de la vicepresidente, quien definió a favor. "Hoy se debatió entre dos argentinas distintas", expresó. Para la definición en particular de la Ley Bases, el peronista disidente Juan Carlos Romero hizo una moción para votar por títulos y no por capítulos, por lo que los plazos se acortarían en el Senado. Salió 37 a favor y 33 en contra Victoria Villarruel denunció a los senadores "kirchneristas" por querer frenar la sesión Los K hicieron el intento de frenar la sesión en la Cámara de Senadores con la excusa de ver la situación en la calle. O sea los senadores a los cuales les pagamos para legislar van a chequear cómo se desarrolla el plan de seguridad en la calle, facultad de la que carecen. No… pic.twitter.com/aZWSNWYQnr — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 12, 2024