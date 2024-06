Con Messi de titular, la Selección Argentina se enfrenta a Guatemala | LosPrimerosTv

Conocé las opciones para seguir en vivo, por televisión y a través de internet, el amistoso entre la Selección Argentina y Guatemala

viernes 14 de junio de 2024

El conjunto albiceleste capitaneado por Lionel Messi se mide ante el elenco centroamericano en Estados Unidos

La Selección Argentina y Guatemala se enfrentarán este viernes desde las 21:00, por un duelo amistoso. El encuentro se disputará en el Estadio FedExField de Maryland, Estados Unidos y la novedad que confirmó el DT está en la titularidad de Lionel Messi.

“Leo va a jugar de inicio. El otro día estaba estipulado que juegue unos minutos y habíamos hablado que este juegue. Después en base a cómo esté veremos la cantidad de minutos. Si puede jugar todo el partido mejor”, sostuvo Lionel Scaloni. Vale recordar que el capitán argentino ingresó desde el banco en el complemento ante los ecuatorianos.

La otra noticia relevante de Scaloni fue la confirmación en la lista definitiva de la Copa América de dos de los jugadores que estaban en duda. “Pezzella y Guido Rodríguez respondieron bien y es evidente que son chicos que a nosotros nos han dado. Pero lo importante es que estén bien. Mañana (viernes) lo veremos. Intentaremos darles minutos y vemos cómo responden porque creo que es importante, una cosa son los entrenamientos y otra cosa es el partido en sí. Y veremos los minutos que estén en la cancha los chicos que queremos ver, no solo ellos, ver cómo responden. En principio, si están bien, estarían, sí”, aseguró.

Ambos futbolistas venían siendo evaluados desde lo físico. El primero por una microfractura en un dedo y el segundo por un cuadro febril. Tras recuperarse y responder bien a las prácticas en los últimos días, el DT aseguró que estarán incluidos en la nómina final para la competencia continental. De esta manera, queda un puesto a definir por el que pelean cuatro futbolistas: Valentín Barco, Leonardo Balerdi, Valentín Carboni y Ángel Correa. Entre estos dos últimos saldría el cupo que falta.

Sobre ello, Scaloni dijo: “Buscaremos el momento (para comunicarlo). No te voy a decir ahora cuándo porque no lo sé porque es importante saber cómo terminan los jugadores. Es importante saber que un jugador puede terminar con una molestia y a lo mejor el médico te dice ‘mirá, a ver cómo se levanta mañana’. O a lo mejor no. Quizá, después del partido está todo tranquilo y soy de la idea de cuando tengamos la decisión tomada y si todo está bien de comunicarla afrontándolo de frente como siempre lo hemos hecho y con un profundo dolor siempre, porque el que esté y el que queda afuera seguramente lo merezca, merezca estar, pero solo, solo y gracias a Dios van 26 que antes iban 23, así que veremos mañana”.

En este sentido, el entrenador campeón del mundo no ocultó su fastidio ante la pregunta por la última convocatoria de Ángel Di María, quien anunció que se retirará de la selección argentina tras la Copa América. “No voy a hablar con él de lo que va a pasar, tiene que disfrutar de jugar. Estamos pensando cuando no esté y está jugando. No me voy a poner a hablar ahora con él de cuando no esté. Tiene que jugar, vienen partidos por delante y está feliz acá”.

“Canadá es un buen equipo. Un rival de los buenos e importantes, no solo que ha jugado un Mundial sino porque tiene jugadores de gran nivel. Pensaremos más profundamente a partir del sábado”, continuó sobre el primero de los tres rivales del Grupo A. Luego de este debut pautado para el próximo jueves 20 de junio, en el Mercedes Stadium, la casa del Atlanta United en la MLS, Argentina jugará el martes 25 ante Chile en el MetLife de New Jersey y cerrará el sábado 29 ante Perú en el Hard Rock Stadium, la casa de los Miami Dolphins de la NFL.

Para terminar, destacó el gran recibimiento que tuvieron en Washington. “Es lindo, lo decimos desde que pasó lo del Mundial. Es una satisfacción y motivo de orgullo que no solo gente de argentina esté identificada con la Selección. Nos gustaría estar siempre con ellos y sacarnos fotos, pero no se puede a veces por temas de seguridad y un montón de motivos. Agradecidos a ellos”.

Cómo ver Argentina vs Guatemala en vivo por TV y online

El partido será televisado por Telefé y por TyC Sports, transmitido a través de TyC Sports Play. Las señales televisivas se pueden sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

El probable equipo de Argentina vs Guatemala

Argentina: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Exequiel Palacios, Alexis Mac Alliser, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni

El probable equipo de Guatemala vs Argentina

Guatemala: Nicholas Hagen; José Ardón, José Carlos Pinto, José Morales, Allen Yanes; Jonathan Franco, Óscar Castellanos, Alejandro Galindo; Rubio Rubín, Óscar Santis y Nathaniel Méndez. DT: Chris Kiwomya.

Cuándo debuta la selección argentina en la Copa América

El conjunto albiceleste jugará el primer partido del Grupo A de la Copa América Estados Unidos 2024 frente a Canadá, el próximo 20 de junio a las 21.00 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, Georgia. Luego enfrentará a Chile y cerrará la zona contra Perú.