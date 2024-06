Escándalo por alimentos: Sandra Pettovello aseguró que no va renunciar | LosPrimerosTv

La ministra de Capital Humano rompió el silencio en medio del escándalo por el almacenamiento de mercadería

viernes 14 de junio de 2024

Después de semanas de silencio y fuertes presiones, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, rompió el silencio y reafirmó su compromiso con el presidente Javier Milei.

"No van a poder conmigo, no voy a abandonar", advirtió Pettovello en respuesta a las críticas y acusaciones que ha enfrentado recientemente.

Pettovello manifestó su determinación de no dimitir y su lealtad a Milei. "No voy a renunciar. Vine acá por mi amigo y a mi amigo solo no lo voy a dejar", aseguró, destacando su compromiso tanto personal como profesional con la administración actual.

#SandraPettovello | Pettovello habló con 25 militantes que la apoyaron en el Obelisco: "A mi amigo solo no lo voy a dejar".



"¿Qué somos? Leones", gritaron en el acto de respaldo que armó la ministra. Volvió a decir que no va a renunciar.. [Más: https://t.co/GuPJLmneOZ] pic.twitter.com/5yCsd2rH1V — La Política Online | Argentina (@LPOArg) June 14, 2024

La ministra reconoció las dificultades del momento, pero subrayó su convicción en que el cambio en Argentina requiere el esfuerzo de todos para erradicar la corrupción y mejorar el país.

La funcionaria agradeció las muestras de apoyo y admitió que su trabajo ha pisado muchos callos, ganándole numerosos enemigos en el proceso.

La ministra señaló la existencia de una "mafia de políticos corruptos y empresarios prebendarios" a los que se niega a pagar, así como una "casta periodística" que la ataca constantemente con mentiras.

"Van a ensuciarme, van a decir que hago mal el trabajo, que soy una inútil. Pero si ser inútil es no saber robar, soy una inútil. Lo que no hacemos es robar ni permitir que roben", concluyó.