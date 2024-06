Javier Milei no descarta viajar a China para reunirse con Xi Jinping | LosPrimerosTv

Desde su asunción el 10 de diciembre, el gobierno de Milei ha trabajado en la tarea de retomar y profundizar los lazos entre Argentina y China.

viernes 14 de junio de 2024

El presidente Javier Milei tiene en estudio la posibilidad de visitar la República Popular China y concretar un encuentro bilateral con su par chino, Xi Jinping.

Tras la renovación del swap de 5 mil millones de dólares con libre disponibilidad, crecen los rumores de que el libertario viaje durante la primera semana de julio.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que la visita aún no está confirmada, pero dejó abierta la posibilidad al plantear que “no quita que ocurra”."No hay nada, absolutamente nada confirmado".

Milei es obligado a ir a China a cambio de la renovación del swap. ¿Por qué aceptan los libertarios esta humillación? Porque la economía del régimen es débil, timbera e improductiva, y no tienen otra alternativa. Javo deberá ir a Beijing a reverenciar un busto de Mao. pic.twitter.com/0EI0AaedRr — César Biondini (@BiondiniCesar) June 13, 2024

"No solo de fecha, no está confirmada esa reunión bilateral. Lo que no quita que ocurra", afirmó Adorni durante la habitual conferencia de prensa. El posible viaje se da en un contexto en el que Milei ha pronunciado fuertes críticas contra Xi Jinping, a quien tildó de “comunista” en el pasado.

Durante la campaña electoral, el presidente expresó: “Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Yo no promovería la relación con comunistas. Ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China”.