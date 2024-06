La curiosa revelación del Kun Agüero: "me voy a meter en un club, pero como dueño" | LosPrimerosTv

Esta nueva faceta del Kun parece estar influenciada por su experiencia presidiendo un equipo en la Kings League, la liga de fútbol 7 impulsada por Gerard Piqué

lunes 17 de junio de 2024

El exfutbolista Sergio "Kun" Agüero, conocido por su participación en múltiples proyectos tras su retiro profesional, ha anunciado un nuevo y ambicioso paso en su carrera: planea convertirse en dueño de un club de fútbol.

La revelación se produjo durante su participación como comentarista en las finales de la NBA junto al streamer Coscu, donde mencionó que no se veía como director técnico, sino que prefería involucrarse en la administración de un club.

"No, yo no. La realidad es que estoy pensando... No lo voy a decir, pero capaz me voy a meter en un club de fútbol, pero como dueño", confesó Agüero, sorprendiendo a sus seguidores. El periodista Miguel Ángel Briseño, también presente en la transmisión, comparó la iniciativa del Kun con la de David Beckham, quien posee un equipo en la MLS.

📣 El Kun Agüero sorprende al revelar sus planes de convertirse en dueño de un club de fútbol. Descubre todos los detalles de esta emocionante noticia en nuestra nota. ⚽🔥 #SergioAguero #Futbol #ClubDeportivo #NoticiasDeportivas https://t.co/bYCq5Unexr — Fútbol Permitido (@FutbolPermitido) June 17, 2024

Agüero agregó: "No voy a decir qué club, pero voy a decir que está encaminado. A mí me gusta poder administrar al club, ayudar, progresar, armar un buen equipo, un buen staff, me gusta más poder ver que un club crezca bien, honestamente".

Sin embargo, Agüero no planea crear una nueva franquicia, sino que se inclinaría por adquirir un club ya existente, posiblemente en la liga española, donde ya hay presencia de empresarios argentinos en el ámbito futbolístico.

La expectativa ahora recae en descubrir cuál será el club que Agüero adquirirá y en qué liga competirá. Su intención de ver crecer a un club "honestamente" y su pasión por el fútbol prometen una nueva era en la vida del exdelantero.