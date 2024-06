Los accidentes en moto han domindado el fin de semana en Tucumán | LosPrimerosTv

"Hay una gran cantidad de pacientes que han consultado por siniestros viales, lamentablemente accidentes de moto", afirmó el ministro de Salud, Medina Ruiz.

lunes 17 de junio de 2024

El ministro de Salud Luis Medina Ruiz indicó: "hemos venido a la guardia del Hospital Centro de Salud, como habitualmente solemos hacer, recorrer los hospitales, las guardias, y de manera grata hemos encontrado guardias con contención, con personas que se acercan, pacientes que se acercan a agradecer la atención y a felicitar por la atención. El Gobernador Osvaldo Jaldo nos pide siempre estar cerca de la comunidad y sobre todo en aquellos pacientes que son vulnerables o que requieren alguna atención de urgencia, y hemos recorrido la guardia general, el shock room, hemos recorrido la guardia de febriles, donde hay pacientes que están cursando enfermedad de tipo influenza, y también aquellos pacientes que han tenido siniestros viales".

EL Ministro de Salud comentó que "hay una gran cantidad de pacientes que han consultado por siniestros viales, lamentablemente accidentes de moto, donde por algún motivo han tenido accidentes, casi siempre donde involucra motos, choques de estas con autos, y muchas veces sin casco. Pero hay guardias contenidas, con un recurso humano empático, con vocación, trabajando. Hemos recorrido el hospital junto con la subdirectora, la doctora Silvia Saravia, que es cirujana, y vemos que la atención es adecuada, así que estamos muy conformes por lo ocurrido aquí y en toda la provincia. Tenemos datos que hubo contención, hubo atención, en algunos casos con pacientes muy graves".

En este sentido Medina Ruiz aconsejó a la población "le pedimos que nos cuidemos, si vamos a subir en una moto, que usemos casco, que no se consuma alcohol, que usemos el cinturón de seguridad, que respetemos las normas de tránsito, y también aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas, hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia cardíaca, que tomen la medicación. Acá hemos recorrido una guardia, y hay pacientes que tienen diabetes, que están descompensados, hipertensión arterial no controlada, con insuficiencia cardíaca, y eso muchas veces es porque hacemos transgresión alimentaria, más el frío, y además por no tomar la medicación. Tenemos programas provinciales que garantizan la provisión de medicamentos para enfermedades crónicas, entonces es muy importante, si somos hipertensos, tomar la medicación, controlarnos la presión arterial, periódicamente, y por supuesto lo mismo con la glucemia, si tenemos diabetes", indicó.

Silvia Saravia, subdirectora médica del Hospital Centro de Salud, comentó que "hoy estamos trabajando, en lunes, feriado, pero obviamente el Centro de Salud brindando atención a las 24 horas. Nosotros un fin de semana largo siempre hacemos la recorrida y tuvimos el día viernes bastante movido, en guardia con aproximadamente 120 casos de emergencias, más 90 pacientes de febriles. Ayer domingo hubo una franca disminución, quizás porque mucha gente se ha tomado el fin de semana, entonces bajó la consulta prácticamente casi un 30%, ahora el día lunes hay poca gente, poca consulta para lo habitual, pero nuestro esfuerzo va a ser esta noche, porque el regreso de muchos que se fueron de viaje un fin de semana largo, puede ser que vengan con fiebre, pacientes que en la ruta tienen accidentes, entonces estamos preparados para esta tarde y noche para la atención de esos pacientes".

Saravia explicó que "por lo general los fines de semana largo como este y el próximo que es extra largo ya estamos preparados, por un lado con el recurso humano, reforzando las guardias, también tenemos en cuanto a medicaciones. En caso de febriles, la cantidad de hisopado, la medicación, etc. Además reforzamos el recurso humano en las guardias, también todo lo que es el equipo quirúrgico y todo lo que se necesite para las mismas. Supongamos que llega a haber un evento especial, nosotros activamos lo que se llama el sistema de guardia pasiva, que se activa en sus distintas áreas: administrativas, farmacia, enfermería, quirófano, entonces la gente acude al hospital y se brinda lo que necesitan, tanto desde el punto de vista de necesidades para trabajar como el recurso humano".

Matías Cruz, jefe de guardia del Centro de Salud comentó que "soy médico cirujano. En estaos días hubo mucha gente, mucha actividad. Este día ha sido particularmente activo durante la madrugada, donde llegaron más pacientes traumatizados por caída de motocicleta, otros con herida de alma blanca en el tórax, a los cuales se realizó diferentes procedimientos. Ya en la mañana estuvo un poco más tranquilo. Generalmente los lunes, que no son feriados, no son así, son mucho más movidos. Pacientes que ya vienen con todo el fin de semana, donde posteriormente vienen con dolores abdominales. Pero a todos los casos se han podido dar respuestas a todos los problemas que se presentan acá. Este hospital es de referencia en ese aspecto y gracias a Dios se puede dar soluciones".

En la guardia, dos pacientes también dejaron su parecer. Fernando que concurrió a la guardia, dijo: "Fui muy bien atendido. Desde que llegue me hicieron pasar, me hicieron una placa para saber que es lo que tengo, pero la atención fue muy buena» Ernesto, otro paciente comentó que «soy paciente frecuente del hospital porque soy hipertenso y como la atención que recibí es excelente es que regreso. Desde que comencé a hacerme atender acá hasta el día de hoy fue excelente la atención cada vez que vine".