Lionel Messi se definió y revolucionó las redes: ¿team verano o team invierno? | LosPrimerosTv

"La verdad es que el invierno me cambia hasta el ánimo”, dijo cuando fue consultado si es que prefiere el frío o el calor

martes 18 de junio de 2024

El capitán de la Selección argentina debutará en la Copa América 2024. (Foto: Reuters)

En diálogo con Dispuestos a todo, el programa que conduce su sobrino, Lionel Messi contó datos desconocidos de su intimidad, tanto familiar como en la selección y esto generó festejos, pero también lamentos en las redes sociales.

Lionel Messi eligió entre el verano y el invierno

“No tengo prácticamente ropa de invierno. Hace mucho que no me pongo nada, solo una campera o un buzo o pantalón largo como mucho. Campera de abrigo hace mucho tiempo que no me pongo, es raro pero lindo. Me gusta mucho el verano, la paso mal con el frío", aseguró.

Además agregó que "la verdad que me cambia hasta el ánimo cuando es invierno, que tiene su parte buena pero yo lo sufría en las canchas. Un poquito de frío y se me congela los dedos y no siento los pies. En Barcelona hace frío, pero no mucho y en París sí. O cuando me tocó jugar en Inglaterra lo sufrí mucho. Siento los pies duros y se me duermen. Es verdad que tiene su parte linda, la de estar en casa calentito con los mates, una buena peli”, sentenció la Pulga.

"Team Verano":

Por los comentarios de Lionel Messi en #DispuestosATodo pic.twitter.com/lBkxRNpE53 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 17, 2024

Qué lugar de la Argentina le gustaría conocer

En la previa de la Copa América, el mejor jugador del mundo contó, además, que tiene el sueño de viajar por la Argentina y sorprendió con un pendiente particular: quiere conocer las Cataratas del Iguazú, en Misiones.

“Tengo pendiente conocer la Argentina, que nunca tuve la oportunidad”.

Enseguida, Messi detalló: “Lo hablamos con Antonela: queremos visitar nuestro país en familia, me hablan de un montón de lugares que no conozco y me gustaría recorrer el país”.

Por último, el capitán de la Selección argentina explicó: “Yo no conozco las Cataratas, me gustaría ir. Hace unos años, Antonela fue con los nenes y me gustaría volver con ellos. Es algo que tengo pendiente”.