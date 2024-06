Se suman las causas judiciales en Tucumán y Santiago del Estero por la mortandad de peces | LosPrimerosTv

Hay abiertas dos causas abiertas en la Justicia Federal tucumana, mientras que en la vecina provincia toman medidas para saber qué ocurrió

martes 18 de junio de 2024

Contaminación en Tucumán

La semana pasada trascendió un video que encendió las alarmas en el sur de la provincia, al mostrar una gran cantidad de peces muertos en el cauce del río Muerto, un brazo del río Salí que desemboca en El Frontal, en la zona de La Bahía de Los Britos.

Por esta razón, el fiscal federal Gustavo Gómez confirmó que actuó de oficio y abrió una causa penal por delitos ambientales en el sur de la provincia. “Ante los avances de la zafra azucarera me siento en la obligación de hacerle saber a los dueños de los ingenios azucareros que tirar residuos (como la vinaza) a los cauces de los ríos, es un delito previsto por los artículos 55 y 56 de la Ley 24.05”, explicó Gómez.

El último llamado de atención ocurrió en noviembre del año pasado y se manejaban dos hipótesis sobre el posible origen del desastre. Por la grave sequía, los lechos y el lago El Frontal no cuentan con el nivel de agua suficiente y, combinada con las elevadas temperaturas, los ejemplares de sábalos, bogas, tarariras y dorados no tienen la cantidad de oxígeno suficiente para sobrevivir. Ahora, la situación sigue igual y la preocupación continúa creciendo.

Tras el video de los pescadores, el secretario de la Producción, Eduardo Castro ordenó al personal de Medio Ambiente que investigara el problema por lo que se tomaron muestras para que fueran analizadas por los especialistas de la Fundación Lillo. Hasta el momento no trascendieron los resultados del estudio que realizaron.

Por su parte, el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Lionel Suárez, ordenó realizar la misma tarea. De acuerdo al diario “El Liberal”, los especialistas no encontraron señales de mortandad de peces en el lago, pero sí lo hicieron en el cauce del río Muerto. Pese a que no contaban con los resultados finales, sí destacaron que los estudios de campo revelaron que el agua no tenía oxígeno.

Suárez confirmó además que con el fiscal de Estado santiagueño, Raúl Abate, decidieron realizar una denuncia ante la justicia federal. Esta es la segunda presentación de los santiagueños en seis meses. La anterior fue en noviembre del año pasado por una mortandad registrada en El Frontal. Nunca se conocieron los detalles de esa causa.