Condena a José Alperovich: ¿Dónde pasará los próximos años el ex gobernador? | LosPrimerosTv

El exsenador fue condenado a 16 años de prisión al ser encontrado culpable de cometer abuso sexual reiterado

martes 18 de junio de 2024

Pasadas las 20, el juez Ramos Padilla leyó la sentencia contra José Alperovich por abuso sexual contra su sobrina: el ex gobernador de Tucumán fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual contra su sobrina y quedó detenido inmediatamente. Además, el magistrado lo inhabilitó de por vida a ejercer cargos públicos nacionales y provinciales.

Fue considerado “autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple reiterado en tres oportunidades, más dos hechos en grado de tentativa y otros seis hechos con acceso carnal”. El ex gobernador fue trasladado a una unidad penitenciaria federal tras despedirse de sus hijos en la sala donde fue condenado.

¿Dónde cumplirá Alperovich su estadía en prisión?

El juez Juan Ramos Padilla emitió un fallo crucial en el caso del ex senador Alperovich, delineando dos posibles escenarios para su futuro. En caso de no apelarse la sentencia, Alperovich sería trasladado al penal de Ezeiza, Buenos Aires. Ya que en Tucumán no dispone de cárceles federales. Sin embargo, si el fallo es apelado, podría obtener prisión domiciliaria.

Desde el equipo defensor del ex gobernador, buscarán que se apele el fallo. Esto buscaría ganar tiempo hasta abril de 2025, cuando el exsenador pueda solicitar arresto domiciliario cuando cumpla los 70 años el 13 de abril de 2025.