Entre insultos y polémicas, Furia quedó eliminada de Gran Hermano | LosPrimerosTv

Con el 62,4% de los votos, Juliana Scaglione dejó el certamen tras un intenso versus contra “El Chino” Martín Ku

miércoles 19 de junio de 2024

Furia es la nueva eliminada de Gran Hermano (Foto: Telefe)

Este martes se vivió una noche de definiciones en Gran Hermano. Sin dudas se trató de la gala más tensa y tuvo cifras récord de votación, ya que todo se definió entre los dos participantes más fuertes que tuvo esta edición del reality.

En esta oportunidad, quedaron nominados para dejar la casa los dos jugadores más fuertes del reality: Juliana Scaglione, alias Furia, y Martín Ku, “El Chino”. Después de seis meses en los que la doble de riesgo se consagró como la participante más polémica del certamen, el juego fue escalando en violencia, gritos, amistades y, sobre todo, estrategias. Finalmente, y por decisión del público, fue ella la que terminó abandonando la casa con más del 60% de los votos.

Los analistas del programa coincidieron en que se trata uno de los ciclos más difíciles en cuanto a relaciones interpersonales. Desde que comenzó el concurso, el 11 de diciembre de 2023, cada jugador se mostró con una personalidad definida y fuerte, aun los más silenciosos, que quisieron pasar desapercibidos. Pero esta noche, y a solo veinte días de que termine el reality, el juego cambió rotundamente y la casa no volverá a ser la misma.

A las 22.30 comenzó la gala de eliminación y Santiago del Moro recibió a la tribuna que no dejaba de gritar por uno y otro jugador. Con carteles de fotos de Furia y El Chino, se pudo ver a la mayoría de los exhermanitos de esta edición con remeras rojas en apoyo a Martín Ku: “Team Chino”. Los únicos que estaban sin camisetas fueron Rosina y Virginia. La uruguaya explicó “que no hace campaña por nadie”. En tanto, la humorista contó que la suya, como era de un tamaño grande, se la ofreció a Mauro “porque le pareció mejor”.

“Hay tanto para decir, tanto para contar, tanto para disfrutar, ¿quién se va esta noche?”, preguntó Del Moro y la tribuna estalló en cantos y gritos. “Tiembla Telefe”, dijo entre risas Santiago por el fuerte sonido que retumbaba en todo el estudio.

A las 22.40, el conductor mostró los porcentajes de eliminación, obviamente sin contar de quiénes se trataba. “62,4% para uno y 36,7% para el otro”, reveló a modo de enigmático.

Desde el estudio, los especialistas Eliana Guercio, Laura Ubfal, Sol Pérez, Julieta Poggio, Ceferino Reato y Gastón Trezeguet disfrutaron de las primeras instancias de la gala más importante del certamen.

“Esto es Gran Hermano, chicos, mañana lloramos, pero hay que bancar los trapos. ¡Furia a la final!”, auguró Trezeguet jugándosela por su participante favorita.

A las 23 en punto, Santiago del Moro entró al televisor del living de la casa para dialogar con los hermanitos. En primer lugar, le anunció a Darío que se había ganado un premio. Cuando el hombre se dirigió al SUM vio una moto cubierta por una tela, que lo emocionó por los recuerdos que le trajo de sus años de juventud.

Antes de anunciar quién se iría de la casa más famosa del país, el conductor mostró un corte de video de una situación ocurrida este martes por la tarde, en donde se pudo ver a Furia por un lado y al Chino por el otro. En la secuencia, Juliana se despidió del perro Arturo, en una clara señal premonitoria de poder quedar eliminada. Por otro lado, se lo vio al Chino disfrutar del sol junto a sus compañeros, Bautista y Nicolás.

Apenas pasada la medianoche, Del Moro entró a la casa de Gran Hermano para anunciar la definición más difícil de este certamen. “Quien abandona la casa más famosa es ¡Juliana!”, exclamó ante el asombro de sus compañeros.

De inmediato, la jugadora se despidió de Emmanuel y, entre insultos y actitudes desafiantes, les pidió al resto que no le cante ni la saluden. “No quiero que me canten nada, esta casa es mía, no se olviden”, disparó mientras caminaba por el pasillo del jardín para abrir la puerta que, seguramente, no quería atravesar en esta instancia del reality.