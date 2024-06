Scaloni no confirmó el equipo pero despejó dudas | LosPrimerosTv

El entrenador habló sobre el rumor de Leandro Paredes en el 11 inicial y aseguró que tiene el equipo definido.

miércoles 19 de junio de 2024

En la conferencia de prensa previa al debut por la Copa América 2024 ante Canadá, el entrenador Lionel Scaloni no confirmó los titulares de la Selección Argentina pero sí adelantó que Leandro Paredes tendrá la oportunidad de estar desde el arranque.

Argentina se enfrentará este jueves a las 21 frente a Canadá en el estadio Mercedes-Benz Arena de Atlanta en lo que será su debut en la Copa América 2024 que se desarrollará en Estados Unidos.

“El equipo lo tengo, no tengo dudas. Se los voy a dar esta tarde a ellos, todavía no lo saben. Están todos disponibles para el partido de mañana, van a jugar los que veamos mejor”, expresó el DT campeón del mundo al ser consultado por el once inicial ante Canadá.