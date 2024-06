Búsqueda de Loan en Corrientes: las principales pistas que analiza la Justicia | LosPrimerosTv

Loan Danilo Peña está desaparecido desde el 13 de junio. Durante los rastrillajes, los investigadores encontraron algunos indicios pero el paradero del nene de 5 años sigue siendo un misterio

jueves 20 de junio de 2024

Búsqueda de Loan: encontraron otra zapatilla en uno de los allanamientos e investigan si es del nene

Continúa la búsqueda de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes hace ya una semana, mientras crecen la incertidumbre y la desesperación en su entorno más cercano. En la zona rural de la localidad de 9 de Julio, el menor salió a buscar naranjas desde la casa de su abuela y no regresó. En la zona se realiza un operativo en conjunto de fuerzas federales y locales sin precedentes en la provincia.

Durante los rastrillajes, las autoridades realizaron hallazgos cruciales. La propiedad desde la que partió el chico, junto a otros cinco menores y tres adultos, está ubicada a 4 km. al sur de la ruta 123, en el paraje Algarrobal.

El naranjal, en tanto, está a solo 600 metros al norte de la vivienda, en dirección a la traza asfáltica. Y, siguiendo, esa línea recta de 4 km al sur y de 3 km al este, se encontró a un kilómetro y medio el botín que fue reconocido por la familia de Loan. En tanto, las huellas del calzado se encontraron a 2.5 km. de la casa de Marta, la abuela de Loan.

La búsqueda ya lleva 10 mil hectáreas recorridas e incluye el rastrillaje con avionetas, helicópteros, lanchas, gomones, la división de canes de la Policía de Entre Ríos y Santa Fe. Además, trabajan parapentistas y Gendarmería Nacional aportó tecnología avanzada -como drones con visión nocturna- en la casa de la abuela del menor y todas las áreas cercanas en donde podría haberse alejado.

Los drones inteligentes reforzaron el rastreo aéreo en el quinto día de búsqueda del niño de 5 años, en Corrientes. El servicio de internet Starlink garantiza la operatividad de los dispositivos para la recopilación y envío de información en tiempo real. El sistema de conectividad satelital asegura las tareas de la Policía de Misiones, de las otras fuerzas e incluso es de suma utilidad para los medios de prensa que cubren la búsqueda.

Por otro lado, hay tres pilotos de la División VAPNP, equipados con modernos drones recientemente adquiridos de marca EDJI Enterarse MATTICE 30-T. Los dispositivos cuentan con cámara térmica, siendo de suma importancia para este tipo de búsqueda, además de su capacidad para cubrir largas distancias, entre otras cualidades tecnológicas.

“Es una zona de muchos esteros y malezal. Paja colorada en sectores de 60 centímetros a 1 metro de altura. Lugares de pino y pequeños montes nativos, algunas zonas son de muy difícil acceso”, detalló un especialista que participa en la búsqueda.

Aunque no descarta otra hipótesis, para el fiscal Juan Carlos Castillo, Loan se perdió. “Loan tomó un rumbo que no era hacia la casa y, en principio, no se lo llevó nadie”, aseguró horas atrás.