Pacto de Mayo en Tucumán: "Tenemos una gran oportunidad", afirmó Ávila | LosPrimerosTv

La senadora tucumana se mostró a favor de la convocatoria del presidente Javier Milei para el próximo 9 de Julio.

jueves 20 de junio de 2024

La senadora Beatriz Avila (PJS) celebró la renovada convocatoria a un pacto nacional en Tucumán. “Tenemos que salir de la lógica de fomentar la división como rédito político. Los argentinos necesitamos consensos y unidad para crecer. Hoy nos une la bandera nacional, el 9 de julio será el homenaje a los próceres, pero también es posibilidad de avanzar. Hay que dar un paso más para mirar al futuro y fijar una agenda de consensos que nos dé previsibilidad más allá de la recordación de una fecha patria. La convocatoria del presidente es muy valiosa y hay que apoyarla”, precisó.

Avila admitió que hay incapacidad del país para encontrar consensos y denominadores comunes. “Las diferencias son razonables y forman parte de la esencia de la democracia. No soy parte del gobierno, represento a una parte de la oposición. Sin embargo, esto convencida que debemos dejar de lado las mezquindades. Y el problema no es Milei si o Milei no, hay algo que viene pasando desde hace más de 40 años. No podemos seguir tropezando con la misma piedra”, insistió.

La parlamentaria planteó, por último, que el mejor homenaje que se puede hacer a la historia argentina es construir otro futuro. “Es un orgullo y una gran posibilidad que nuestra provincia pueda ser sede de un hito tan importante como el que se propone. Tenemos que trabajar todos para llegar a un acuerdo para el 9 de julio. Un país con más de la mitad de su población en la pobreza, con millones de trabajadores que no pueden llegar a fin de mes, con jóvenes sin horizontes, no puede darse el lujo de seguir en la pelea permanente”, concluyó.