Tras el escándalo en Capital Humano, la Justicia investiga un convenio millonario de ANSES | LosPrimerosTv

Se trata de Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), que tiene su sede central en Madrid y una oficina en Buenos Aires

viernes 21 de junio de 2024

Tras el escándalo en el Ministerio de Capital Humano por las supuestas contrataciones de personal a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para esquivar los controles y las estadísticas oficiales, la Justicia puso la lupa sobre otro organismo internacional.

Se trata de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), con sede en Madrid (España) y oficinas en varios países de América Latina como Brasil, Colombia, Costa Rica y Argentina. Según se confirmó, la Unidad Fiscal para los delitos de la seguridad social (UFISES) abrió una investigación penal sobre los convenios que celebró ese organismo internacional con el Estado.

La OISS está enfocada a los temas de la seguridad social. “Nosotros no hacemos contrataciones de personal ni compramos cosas”, dijo un funcionario del organismo ante la consulta en alusión al escándalo con la OEI. Ese affaire comenzó con una denuncia periodística en el programa Argenzuela y se activó a raíz de la denuncia penal que presentó el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, contra el ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo De la Torre, que sigue en silencio.

La presentación estaba basada en el testimonio de un “arrepentido”, Federico Fernández, por entonces Director General de Administración de esa Secretaría. El 29 de mayo, en medio del escándalo, ese funcionario reveló ante los abogados de Capital Humano una reunión clave que tuvo lugar el 24 de enero, donde se decidió avanzar con las contrataciones mediante la OEI, pero solo por tres meses.

Según la confesión de Fernández, los consultores cobraban a través de transferencias bancarias, previa certificación de servicios de los funcionarios de la Secretaría de Niñez. Luego extraían el dinero de sus cuentas, lo cambiaban a dólares y se lo entregaban a los funcionarios, quienes lo distribuían a trabajadores que no formaban parte de la nómina vigente y a otros a funcionaros con bajas retribuciones.

“Los remanentes de dinero en dólares eran entregados a Pablo De la Torre para saldar los sueldos del personal que nunca fue nombrado”, aseguró el “arrepentido”. Todo es materia de investigación.

De los 800 millones comprometidos por la ANSES, la OISS cobra un 5% en concepto de “costo operativo”, una cifra que se repite en convenios anteriores. Sin embargo, hasta ahora solo se habrían transferido unos 50 millones. “Nos encargaron en una primera instancia tres trabajos. Ya se presentó el primero y los dos restantes se encuentran en estado de elaboración. Un reducido número de consultores seleccionados y designados exclusivamente por esta organización tienen a su cargo las tareas. Cuando lo estime pertinente ANSeS requerirá actividades, informes o estudios en el marco del presente convenio”, detalló la misma fuente.

En la ANSeS también destacan que los convenios con la OISS no involucran la contratación de personal. “La OISS no se utiliza para pagar ningún sueldo ni ningún empleado que trabaje en ANSES. Se contratan estudios específicos de seguridad social, asesoramiento y servicio de consultoría. Y tales consultores no tienen relación alguna con ANSES, son elegidos bajo responsabilidad de la OISS. Lo que consume ANSES son productos de consultoría”, dijo un vocero.

Los convenios de la OISS con el Estado no son nuevos. Por su función específica, ese organismo celebró acuerdos en los últimos años con el PAMI, la ANSES, el Ministerio de Salud, y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT). Actualmente solo estarían vigentes los de ANSES y la SRT.