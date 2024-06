La grave denuncia que realizó la selección de Canadá tras el encuentro con Argentina | LosPrimerosTv

El seleccionado compartió un comunicado oficial señalando que ocurrió luego del partido contra la Scaloneta

viernes 21 de junio de 2024

Tras la victoria de Argentina por 2 a 0 en el inicio de la Copa América, la Selección de Canadá denunció actos racistas en contra de uno de sus jugadores. Aseguraron que fue víctima de comentarios racistas en sus redes sociales.

Asimismo, desde la delegación norteamericana también solicitaron a la CONMEBOL y CONCACAF tomar acciones para que estas acciones no se repitan a lo largo del certamen en Estados Unidos.

BOMBITO WITH A RED CARD FOUL ON MESSI, AMAZINGLY MESSI IS UP ALREADY 🐐



Argentina 1-0 Canadapic.twitter.com/CBDs1ABpDj — Messi Updates (@M10Update) June 21, 2024

El jugador en cuestión es Moïse Bombito, quien en una acción de juego cometió una dura infracción contra Lionel Messi. En algunos comentarios en sus posteos de Instagram, le reclaman el golpe y otros le escribieron insultos como “negro” y postearon GIF de monos.

Aunque no está claro si fueron o no aficionados argentinos, estos ataques no pasaron desapercibidos, ya que se dieron después de una acción puntual en el partido inaugural.

Racist comments flood Moise Bombito's Instagram comments section following a tackle he made on Lionel Messi.



Disgusting pathetic useless people. All over a tackle in a football game. Pathetic pic.twitter.com/fS950aNUSG — CanMNTBible (@CanMNTBible) June 21, 2024

El comunicado

"El futbol de Canadá está consciente y profundamente preocupado por los comentarios racistas hechos en línea y dirigidos a uno de los jugadores de nuestra selección nacional masculina después del partido de esta noche. Estamos en comunicación con CONCACAF y CONMEBOL sobre este asunto", se expresó en el comunicado.