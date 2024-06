Camiones varados por la nieve y pérdida millonaria | LosPrimerosTv

El cierre del paso internacional entre Argentina y Chile en Mendoza cuesta entre US$ 1,5 y 2 millones diarios.

viernes 21 de junio de 2024

El cierre del paso internacional por las nevadas acumula ya tres semanas y se esperaba que las condiciones del tiempo permitieran habilitarlo el lunes, pero el pronóstico apunta a que recién el jueves o viernes de la semana que viene dejaría de nevar, por lo que recién se habilitaría el sábado. Desde el sector transportista señalan que esta imposibilidad para cruzar a Chile implica pérdidas para el sector que rondan los US$ 1,5 a 2 millones diarios.

Ricardo Squartini, presidente de Aprocam (Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza), detalló que estas pérdidas se refieren a la cantidad de viajes que se podrían haber hecho y no se hicieron en las últimas tres semanas. Esto, debido a que, en esta época del año, cruzan en ambos sentidos unos 1.200 camiones por día en uno y otro sentido, y cada uno podría haber realizado un nuevo viaje cada dos o tres jornadas.

Sin embargo, planteó que, si se considera la mercadería, a esos US$ 1,5 a 2 millones que se pierden por viajes no realizados hay que sumar otros US$ 4 millones adicionales por día. “Son productos que no llegan a Asia ni Europa saliendo por el Pacífico. Y los que no cruzan no se venden”, lanza.

Considerando que unos 800 camiones diarios van hacia Chile con carga y unos 200 vienen desde el otro lado de la cordillera cargados (mientras el resto viaja vacío) y que cada unidad lleva unos US$ 40 mil de mercadería en promedio, se llega a esos US$ 4 millones por día de exportaciones que no se pudieron despachar.

Squartini mencionó que ya llevan tres semanas con el paso cerrado y que, si bien entienden que cuando hay un temporal no se puede habilitar el tránsito, indicó que ha habido ventanas en las que se podría haber habilitado por unas horas y no se hizo. Esto, debido a que en el lado chileno son “mucho más celosos” con la apertura.

Explicó que siempre ha habido una cierta asimetría a ambos lados de la cordillera, pero desde julio de 2022 esta diferencia de criterios se profundizó. Es que entonces varios vehículos particulares y de turismo se quedaron varados del lado chileno, a la altura de los caracoles y se volvieron mucho más cautos.

Esto provocó que el miércoles pasado, por ejemplo, estuviera habilitada la circulación en la ruta argentina hasta la boca del túnel, pero Chile no diera la posibilidad de cruzar. “Si se hubiera habilitado, hubieran podido pasar 1.200 camiones y se hubiera descomprimido un poco”, planteó.

Por otra parte, resaltó que la tecnología permite prever ciertas situaciones y que, por esta falta de coordinación, Vialidad nacional trabajó para dejar en condiciones el camino en Argentina y fue una labor perdida, ya que no hubo reciprocidad en el vecino país.

En cuanto a la cantidad de camiones en espera, Squartini detalló que, en Uspallata, entre los playones de dos estaciones de servicio y el área de control integrado (ACI), hay un poco más de 900. Y, hacia el este, otros 950. A estos se suman unos 400 o 500 más en empresas de transporte de Mendoza, lo que arroja un total de más de 2.500.

Pero aclaró que en aduana tienen casi 4 mil camiones documentados para cruzar a Chile, lo que implica que están en otras partes del país, esperando a que las condiciones meteorológicas mejoren y puedan emprender el viaje a Mendoza. /Los Andes