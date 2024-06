La Justicia investiga tres fotos clave del día en que desapareció Loan | LosPrimerosTv

Se cumplen 11 días desde la última vez que fue visto el nene de 5 años. La causa gira en torno a la teoría de un secuestro del menor

lunes 24 de junio de 2024

Loan está desaparecido desde el 13 de junio

La Justicia investiga tres fotos clave del almuerzo del 13 de junio, día en que desapareció Loan de la casa de la abuela.

La primera es la del almuerzo en la que están todos en la mesa que sacó la mujer del tío. La segunda foto es la que el nene aparece sentado arriba de la mesa la captura la sacó una de las hijas del tío, quien se la envió a algunos familiares y hasta a un hermano de Loan. La última es una foto en la que aparece Loan con la tía en el camino de 500 metros que va hacia el naranjo.

“Ahora estamos a contrarreloj”, lamentó Roberto Méndez, el abogado del padre de Loan Danilo Peña. Contradicciones en el relato de los detenidos y errores en la investigación entorpecieron el avance de la causa a 11 días de la desaparición del nene de 5 años.

La Justicia trabaja sobre la hipótesis de que el niño fue apropiado de manera ilegal y trasladado desde Corrientes hacia Chaco, al menos en un primer movimiento.

Fuentes judiciales indicaron a NA que los investigadores apuntan al almuerzo que compartieron familiares del menor, otros sospechosos, cinco menores, además de Loan en la casa de su abuela. Al terminar de comer, los seis chicos fueron llevados a un naranjal con tres adultos, un tío del chico, Bernardino Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez y la esposa del segundo, María del Carmen Millapi.

De acuerdo a la hipótesis, mientras los niños jugaban, Loan fue separado del resto y llevado nuevamente a la casa. Allí los esperaban la entonces funcionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo, Carlos Pérez, capitán de navío retirado, quienes participaron del almuerzo y se habían ido con la excusa de ir a ver el partido de River. De inmediato, el nene fue subido a una camioneta Ford Ranger de color blanco, propiedad del matrimonio, y trasladado hacia el pueblo de 9 de Julio donde fue pasado a un Ford Ka de color rojo en el que se sospecha que fue llevado a Resistencia, Chaco. “Nos costó tiempo dar con la pista clave, ahí tenemos los móviles que se usaron para el traslado de Loan”, señaló Méndez.

“Llego a la conclusión de que esto estuvo premeditado”, manifestó el abogado del papá, quien pidió focalizar y analizar en profundidad las fotos del almuerzo en cuestión: “Esto fue premeditado para sustraer a alguno de los niños que estaban ahí e hicieron fotos de todas las criaturas, iban a levantar a cualquiera de los chicos”, pero “Loan cayó en el lugar equivocado, en el momento equivocado”, agregó en declaraciones a TN. El letrado insistió con que cree que la imagen fue mandada a alguien para que elija a uno de los 6 menores, en el marco de una perversa red de trata.

Los vecinos marcharon para pedir Justicia

Este domingo al atardecer varios vecinos se concentraron frente a la Fiscalía de Goya, en Corrientes, para pedir Justicia por Loan. Eran varios los niños que acompañaban a sus padres que en sus manos llevaban cartulinas de colores que pedían por la aparición del niño de 5 años del que nada se sabe desde el 13 de junio pasado.

“Queremos a Loan vivo. Que aparezca, queremos Justicia. Todos somos Loan”, rezaba el cartel que portaba una nena que no llegaba a los 12 años. Mientras la imagen de TN la enfocaba, los adultos gritaban: “Queremos justicia”.

Otros carteles pedían: “Que aparezca Loan”; “los niños no se tocan” y “queremos justicia”. En paralelo, una mujer le decía a la prensa: “Hoy ya no confiamos en nadie, ni en la Policía podemos confiar”. Y otra contaba: “Yo lloré tanto por ese niño... Queremos justicia y que paguen los que tengan que pagar. Estoy muy enojada”. Una tercera mamá, reconocía: “Pasan muchas cosas, tapan todo. No confió en nadie”.