Lionel Messi cumple años y habrá un festejo que puede ser histórico | LosPrimerosTv

Pasaron 37 años desde aquel nacimiento. El miércoles 24 de julio de 1987 nació en el Hospital Italiano Garibaldi de Rosario, Santa Fe y hoy Lionel Andrés Messi vuelve a cumplir años en la intimidad de una competencia, lejos de la familia que formó con su esposa y sus tres hijos, cerca de la familia que formó con sus amigos y compañeros.

Una vez más, pero quizás puede ser la última vestido de Selección, aunque el planeta desea que haya un last dance en 2026. Este 24 de junio de 2024 será un día de estudio para los especialistas en métricas: habrá que estudiar cuántas fotos y mensajes aparecen en las diferentes redes sociales, etiquetando la cuenta @leomessi.

Lionel estará otra vez con ropa de la Selección: desde que pisó por primera vez el predio de Ezeiza en junio de 2004 (aún queda saber si aquel cumpleaños 17 estaba en Rosario, viajando desde España o conociendo a sus compañeros de la Sub 20) pasaron 20 años y en 11 de ellos estuvo concentrado o entrenando para jugar Mundial Sub 20, Copa América o Mundiales. Pero este festejo tendrá una particularidad: Leo repetirá la ciudad, algo que solo sucede con Rosario, Barcelona o Buenos Aires.

Nueva Jersey, que entrega las mejores vistas de Manhattan, tendrá nuevamente en su ciudad el cumpleaños del mejor jugador de este siglo y quizás el mejor de la historia. El recuerdo para Leo, del anterior, no es completo: fue dos días antes de la final con Chile en el Metlife, en 2016, ese partido que terminó en derrota y renuncia. Ya no son tiempos ni de cuestionamientos ni de críticas. Hoy es todo felicidad. Y así lo vive el 10, que comenzará el cumpleaños con sus compañeros, pero que a lo largo del día seguramente tenga la chance de recibir a Antonela, a sus hijos, sus padres y hermanos.

Se despertó esta mañana con 37 años en Nueva Jersey, donde el plantel argentino que está disputando la Copa América entrenará en el Red Bull Arena de cara al partido del martes, cuando enfrentará a Chile desde las 22:00 en el MetLife Stadium. Un nuevo objetivo para el cumpleañero que ya tiene en su historial ocho balones de oro, cuatro premios The Best, 34 conquistas con el Barcelona entre ligas, supercopas nacionales y continentales, copas del rey, mundiales de clubes y Champions Leagues, tres con el PSG, una con el Inter Miami y las cinco con Argentina: Mundial Sub 20 del 2005, los Juegos Olímpicos 2008 en Pekín, Copa América 2021, Finalissima 2022 y la Copa del Mundo 2022. A los 37 años, va por su título número 44.