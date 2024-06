Desde AETAT afirman que la venta de boletos cayó un 20% | LosPrimerosTv

La entidad reconoció este déficit en la venta de pasajes y lo atribuyó al servicio que ofrece Uber Motos.

lunes 24 de junio de 2024

Nuestro corresponsal Martín Borja entrevistó a Jorge Berreta, referente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) quien reconoció la caída de las ventas de pasajes en las empresas de transporte público.

El motivo de las bajas ventas, según Berreta, se debe a la crisis de transporte público que atraviesa el interior del país. También apuntó contra el servicio de Uber motos, argumentando que la falta de reglamentación lleva a una competencia desleal.

Berreta consideró que no solicitarán en lo inmediato una suba tarifaria en el servicio, ya que "no lo consideran oportuno" para el bolsillo del usuario. Sin embargo, no descartó aplicar esta medida en el mediano plazo.

En cuanto a la efectividad del servicio, el referente de AETAT afirmó que el servicio de transporte público se está cumpliendo respecto a lo pactado con el gobierno. Respecto a la renovación de las unidades, develó que la transición a coches nuevos se encuentra pausado.

La palabra de Jorge Berreta