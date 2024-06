Kicillof confirmó que no asistirá al pacto del 9 de Julio en Tucumán | LosPrimerosTv

Rechazó la convocatoria al pacto propuesto por el Presidente. Confirmó que busca acuerdos con gobernadores opositores de La Rioja y de La Pampa.

lunes 24 de junio de 2024

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ratificó que no adherirá al pacto del 9 de julio convocado por el presidente Javier Milei. El mandatario confirmó que, en cambio, busca armar un frente de cooperación con otras provincias “ante la deserción del gobierno nacional”.

Kicillof admitió que busca firmar acuerdos con las provincias de La Rioja y de La Pampa, gobernadas por mandatarios de Unión por la Patria, donde busca armar un frente de resistencia a la Casa Rosada. “Si, estamos trabajando con otras provincias en cooperación recíproca desde una convicción de federalismo. Las provincias son previas a la conformación de la unidad nacional. Ante la deserción e intentos de disolución del gobierno nacional, ese es nuestro intento”, remarcó el bonaerense.

“Los anuncios serán conjuntos (con La Rioja y La Pampa)”, informó el mandatario en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, que tuvo lugar este lunes a primera hora. Y agregó: “Aún creo que la colaboración con gobiernos provinciales no sustituye ni reemplaza la ausencia de gobierno nacional: se siente la deserción del gobierno nacional. Ese es el problema que tenemos hoy”.

En su primera aparición pública tras la convocatoria de Javier Milei a la firma de un pacto en Tucumán el 9 de Julio, el gobernador de Buenos Aires se refirió a esa cita. “El pacto consta de 10 puntos; algunos son parte de plataforma de la Libertad Avanza. Sería extraño que uno adhiera a puntos que uno no está de acuerdo”, tómo distancia.

“No es un pacto. En un pacto cada parte aporta y resigna. Excepto que sea un contrato de adhesión, sin poder cambiar una coma forzadamente. Si es una foto para fingir un apoyo que no tiene no cuente conmigo”, remarcó el mandatario.

Kicillof sugirió que la fecha para la firma del pacto propuesto por Milei debería ser el 4 de julio, en una ironía sobre la fecha de la independencia de Estados Unidos. “Se amplió la convocatoria a otros colectivos, jueces y sindicatos. No está claro cuál es el objetivo”, sembró dudas.

No obstante, Kicillof admitió: “Leí con atención cuando anunció, de esa manera espectacular, la firma de ese pacto que ya no es de mayo: yo había sugerido como fecha 4 de julio”, ironizó.

Kicillof recordó su enfrentamiento con Milei en la Justicia. “La situación es compleja por la demora en el envío de fondos no automáticos de tributos que recuda el gobierno nacional que tiene que distribuir por el sistema de coparticipación. Tendría que girarnos recursos automáticos y no automáticos”, precisó. /La Nación