Proponen modificar los requisitos para el ingreso a la policía de Tucumán | LosPrimerosTv

lunes 24 de junio de 2024

En la Legislatura de Tucumán, los parlamentarios de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi y Eduardo Veron Guerra, presentaron un proyecto que modifica un articulado de la Ley 3823 estableciendo como condición de ingreso que el postulante no registre antecedentes penales ni contravencionales de ningún tipo.

“Siguiendo las políticas en materia de seguridad que se están implementando desde ésta legislatura, vemos la necesidad de custodiar la calidad del personal que ingresa a la institución” explican sus autores quienes detallan que “en la redacción original del artículo 39º, nos decía respecto de los antecedentes en el inciso c, que no debía registrar antecedentes policiales ni judiciales desfavorables. Luego dicho texto fue modificado por la ley 7356 dejando establecido que, como requisito en esta cuestión, ahora como inciso f, no deberán registrar antecedentes judiciales de carácter doloso”.

“Si bien, luego el artículo siguiente, es decir, el artículo 40 de la 3839 establece que no podrán ingresar a la fuerza aquellos que hubieran sido condenados por la justicia, y tampoco los que no tengan dos antecedentes contravencionales o más, esta limitación solo se dirige al personal con estado policial”.

Esta cuestión ha tomado relevancia desde que se sancionó la ley para ingreso del personal civil a la policía, resultando de esta manera el artículo 39º dirigido a todo ingreso a la fuerza, y quedando el artículo 40º específicamente dirigido al personal con estado policial.

Bussi sostiene que “es menester custodiar la calidad del personal que pretende ingresar a la fuerza, debiendo excluirse a todo aquel que tuviera antecedentes policiales y judiciales tanto culposos como dolosos”.

“Este requisito apunta a lograr el ingreso de personas cuya conducta resulte socialmente intachable, dado que no han sido ingresados al sistema penal de ninguna manera”, afirma Verón Guerra.

Asimismo, quienes posean antecedentes contravencionales también han cometido actos en contra de la autoridad policial, y por tanto no deben ser tenidos en cuenta al momento del reclutamiento.

Bussi detalla que “sin hacer caso omiso a nuestro artículo 18 de la CN, este proyecto no apunta a efectuar una condena de ningún tipo. Por el contrario, se dirige a custodiar la calidad de los recursos humanos de las fuerzas policiales, tanto de personal civil como personal con estado policial”.

“Requisitos similares son requeridos por las fuerzas de seguridad nacionales, como ser la policía federal que se necesita “b) Acreditar antecedentes de conducta intachable y gozar de buen concepto social, comprendiendo estas exigencias al grupo familiar y al conviviente”.

