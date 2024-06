Los fiscales del caso Loan aseguran que “lo captaron” y “plantaron pruebas” | LosPrimerosTv

Ahora Castillo y Barry emitieron un dictamen en el que dieron su versión de lo que pasó en base a las pruebas que reunieron y que llevaron a la detención de seis sospechosos. En base a esos argumentos, es que se declararon incompetentes ante el juez de Garantías Darío Alejandro Ortíz, que remitió la causa a la Justicia Federal. Luego, pasadas las 18, brindaron una conferencia de prensa en la que defendieron su actuación en el caso.

En ese pasaje hay un cabo suelto. Después de once días de búsqueda la Justicia correntina afirma que Loan fue secuestrado con fines de explotación: ¿Quién lo vendió? ¿A quién? ¿Fue entregado en adopción ilegal? ¿Fue explotado sexualmente? Los argumentos de los fiscales correntinos para hablar de "trata de personas" y declararse incompetentes son una incógnita. De lo que no dejan dudas es que no saben a dónde se lo llevaron.