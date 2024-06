Receta electrónica: ¿cómo se aplicará en Tucumán? | LosPrimerosTv

La Legislatura aprobó una ley en la última sesión que adhiere al programa nacional, que comienza a regir desde el 1 de julio, según el decreto presidencial

martes 25 de junio de 2024

El próximo 1 de julio significará un punto de inflexión para el sistema a nivel nacional de salud y las plataformas digitales para prescribir fármacos de manera electrónica. Ese día entrará en vigencia el Decreto 345/2024 con la nueva reglamentación de la Ley 27553 de recetas digitales que, de manera progresiva pero obligatoria, introducirá este cambio clave en la forma en que los profesionales médicos prescriben los medicamentos y los tratamientos.

En Tucumán, la Legislatura sancionó recientemente una modificación a la Ley 9.318/20, para adherir a la Ley Nacional de Recetas Digitales (27.553). Mediante estos cambios, se busca crear el programa provincial de receta digital electrónica y teleasistencia en el ámbito del Ministerio de Salud, para establecer la progresiva implementación de la receta electrónica según los plazos que se establezcan en dicho programa en el ámbito público y privado. Otras funciones a cargo -si el Poder Ejecutivo promulga la norma- serán promover el acceso a las tecnologías de información y comunicación.

El Decreto nacional 345/2024 implementa la receta electrónica a partir del 1 de julio, con un período de 180 días para adaptar el sistema de salud a plataformas digitales. El legislador Gabriel Yedlin (bloque Justicialista), uno de los impulsores de la iniciativa que se aprobó por unanimidad, explicó que en base a la autonomía como provincia, generaron por ley un programa provincial para llevar tranquilidad a todos los médicos que prescriben. “Se le da al Ministerio de Salud (que encabeza Luis Medina Ruiz) las herramientas para generar una implementación gradual”, dijo y remarcó que se trabajó mancomunadamente con los colegios profesionales involucrados.

Limitaciones

El parlamentario y médico otorrinolaringólogo (UNT) aclaró que hay cuestiones que se deben considerar, como que hoy no existe una plataforma única en la provincia. También advirtió que la conectividad es muy dispar en la provincia, además de dificultades territoriales. Y que sumado a eso hay grupos sociales que no cuentan con un teléfono personal con carga, saldo o una plataforma disponible como para recibir una receta digital.

“No es que a partir de julio empezará a funcionar plenamente este tema de la receta digital, sino que va a haber un proceso en Tucumán. Le hemos dado al Ministerio de Salud de la Provincia una herramienta para crear un programa para que pueda convivir de manera simultánea la receta digital con la manual”, resumió Yedlin. En el debate acotó que es un tema que se planteó durante la última edición del Parlamento del Norte Grande.

Sistema digital

La legisladora radical Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán) fue otra de las impulsoras de la iniciativa. “Es un avance espectacular”, remarcó. Consideró también que la norma sancionada implica un avance sobre la implementación de un sistema que creció en 2020, como consecuencia de la pandemia de covid-19. “Todos los sanatorios de la provincia tienen hoy una historia digital, de la cual los auditores de distintas obras sociales pueden verificar que los procesos de salud estén correctamente aplicados al paciente”, aclaró. Recordó, por último, que pacientes del interior que se encontraban aislados por covid pudieron ser asistidos por un profesional gracias a la telemedicina.

Las iniciativas con los cambios a la Ley 9.318/20 también fueron firmadas por el radical José Cano (Radicalismo Federal) y los oficialistas Matías Figueroa, Maia Martínez y Alberto Olea. “Para lograr su plena implementación se hace necesario respetar los plazos de adecuación del sistema de salud a fin de garantizar una adecuada accesibilidad y equidad en salud”, se plasmó.

Posturas profesionales

La presidenta de Farmacéuticos de Tucumán, Verónica Pastoriza, señaló que la implementación de la receta electrónica es una tendencia en todo el mundo, pero advirtió que les preocupa las cuestiones vinculadas a la seguridad. Aclaró que las farmacias vienen trabajando con prescripciones digitales desde hace varios años. “Estamos trabajando desde los distintos colegios profesionales en conjunto con la Legislatura para atender a las necesidades y requerimientos que estamos haciendo”, declaró.

En cuanto a las cuestiones de seguridad digital, la profesional precisó que ya hubo casos de hackeos en la plataforma de PAMI el año pasado. “Hubo una emisión de recetas que no correspondían. Esperamos que sea lo más seguro posible la implementación para evitar todos estos problemas”, dijo.

“Hemos planteado que estaría bueno unificar ciertos criterios, de manera tal que tengamos una accesibilidad a todas las recetas. Por ejemplo, hay obras sociales que no todas las farmacias las trabajan. Entonces si el paciente va de emergencia a una farmacia que no la trabaja, (lo mismo) pueda acceder; que nos den una plataforma que sea universal”, dijo Pastoriza. Y subrayó: “la tendencia mundial es ir a lo electrónico, a lo digital. No podemos eludir el avance tecnológico. Tener algo digitalizado permite fácil acceso a la información. Por ejemplo con el sistema de PAMI nosotros sabemos si el paciente ya ha recibido su vacuna de la neumonía, si no la ha recibido o si le corresponde la dosis o no. Todo esto también va a tender a facilitar un mayor control para las obras sociales”.

El Colegio Médico de Tucumán, en tanto, se hizo eco de un comunicado publicado por la Confederación Médica de la República Argentina (Comra) para manifestar su preocupación respecto a la implementación obligatoria de la receta médica electrónica a nivel nacional.

“Es necesario establecer pautas precisas para evitar confusiones y garantizar la seguridad jurídica de todos los actores involucrados. La dependencia excesiva de plataformas tecnológicas podría limitar la autonomía profesional del médico. Es fundamental que el médico conserve la libertad de prescripción basándose en su juicio clínico y experiencia, sin condicionamientos en el desarrollo del acto médico”, se indicó.