“Me dijeron que se lo llevó el pomberito”, afirmó la abuela de Loan | LosPrimerosTv

Catalina Peña recibió a dos canales de televisión en su casa de “El Algarrobal”, donde se hizo el almuerzo tras el que desapareció su nieto de 5 años.

martes 25 de junio de 2024

“Era la primera vez que mi nieto me visitaba”, dijo con tristeza Catalina Peña, sentada frente a uno de los altares que tiene en su casa del “El Algarrobal” de la localidad de 9 de Julio, en la provincia Corrientes. En esa propiedad humilde, Loan Danilo Peña, su nieto de 5 años, fue retratado por última vez. Fue el 13 de junio pasado, durante el almuerzo que organizó la mujer de 87 años como “promesa a San Antonio”. Después de esa comida, el nene se esfumó.

“No sé dónde fue, me duele el alma, estoy con el corazón en la garganta, llorando”, reveló al cronista de A24 que la entrevistó este martes. Luego, Catalina se zambulló en un pensamiento fantástico: “Lo busco por los árboles, se lo llevó el pomberito, dicen que se lleva a las criaturas”. Además, reveló: “Rezo por él a todos los santos, hasta al Gauchito Gil, pero nadie me está haciendo el milagro”. Y dijo al pasar: “A San Antonio le prometí una comida de un estofadito porque se me perdió el celular”.