Qué dijo Scaloni tras el triunfo de Argentina ante Chile | LosPrimerosTv

El entrenador de Argentina habló luego del 1-0 en New Jersey que clasificó a la Albiceleste a los cuartos de final de la Copa América

miércoles 26 de junio de 2024

La palabra de Scaloni tras el difícil triunfo de Argentina ante Chile

Tras el agónico triunfo 1 a 0 de la Argentina sobre Chile en el MetLife Stadium que nos dio el boleto a los cuartos de final de la Copa América. Lionel Scaloni dejó distintas definiciones en conferencia de prensa.

“Fue un triunfo merecido, el partido no estaba fácil, y se ganó en el momento menos esperado porque ya se estaba yendo. Pero el equipo siguió creyendo, atacando. Argentina hizo todo el gasto, pero ha sido un rival muy duro. Chile está muy bien trabajado, Ricardo (Gareca) está haciendo un gran trabajo”, elogió a su adversario y a su compatriota DT como parte de su análisis.

Además de la tensión que ofreció el juego, se adosó la incertidumbre por los gestos de dolor del capitán Lionel Messi en el aductor derecho. “No hablé después del partido con Leo. Terminó jugando. Hizo la carrera con Ángel (Di María) y Lautaro (Martínez) durante 50 metros y es la última imagen que tengo. No puedo decir más porque no los vi a ellos”, explicó. “Se le cargó un poco el aductor”, sumó Dibu Martínez. “Qué se yo. Terminé jugando. Un poco me molesta. Espero que sea la molestia y que no sea nada grave”, aportó el propio Diez, que preocupó a todos en la delegación.

De todos modos, existe la posibilidad de que el capitán, de flamantes 37 años, al menos no juegue todo el match el sábado frente a Perú, por la última fecha del Grupo A. “Lo que hay que rescatar es que el equipo siempre da la cara de alguna manera. Las cosas que planteamos, las hicimos. Salió bien e hicimos un buen partido. No sé si es mejor o peor, pero esta es la dificultad que tiene esta Copa América. Estamos satisfechos porque ahora podremos disfrutar unos días y hacer jugar a los chicos que también lo merecen”, anticipó.

“Para el próximo partido, lo justo, y creo que así será, es que jueguen los chicos que no han jugado estos dos partidos, porque los necesito ver y lo merecen”, martilló.

A Scaloni no le gusta hablar de individualidades, aunque hizo mención a un puñado de jugadores. “Enzo [Fernández] está bien, recuperado y le dimos la oportunidad de jugar porque lo vamos a necesitar. Podríamos haber esperado un partido más, pero lo queríamos tener cuanto antes. Con Alexis [Mac Allister] habían jugado y nos gustó, pero también lo tenemos a Leandro [Paredes], que lo hizo muy bien con Canadá. Y Dibu [Martínez]… los arqueros son un problema cuando no tienen trabajo y hoy nos salvó en dos ocasiones: bienvenido sea. Estamos contentos con él”.

La presencia combinada de Julián Álvarez y Lautaro Martínez volvió a la escena. Entre los dos anotaron los tres goles de la Argentina en la Copa América, y el seleccionador fue contundente: “El primer contento es Lautaro, por el gol; el segundo, Julián; el tercero soy yo. Me van a intentar sacar algo que no voy a decir. Voy a poner al que pienso que es el indicado para ese partido. Para un entrenador es difícil, soy de los que piensa que juegan 11 y el equipo tiene que estar equilibrado. Hay momentos que se puede desequilibrar, porque necesitás ganar, pero me gusta un equipo con estructura y es difícil mantenerla con cierto tipo de jugadores. El debate será por todo lo que resta de la Copa”.

Las estadísticas y las rachas persiguen a Scaloni. En el debut de la Copa América de los Estados Unidos, el seleccionador campeón del mundo rompió el hechizo con la victoria por 2-0 sobre Canadá. El pujatense arrastraba un empate y una derrota en los estrenos de los certámenes continentales que se jugaron en Brasil en 2019 y 2021, y un tropiezo en el puntapié inicial de la Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

En la actual aventura estadounidense, la albiceleste hizo su presentación en el estadio Mercedes Benz, en Atlanta, y para el segundo episodio se trasladó al MetsLife Stadium, donde los números volvieron a envolver al entrenador que asumió el cargo con un interinato en 2018: la selección no perdió en ninguno de los seis partidos que disputó frente a La Roja con Scaloni al mando.